Lindner hält Bundestagswahl für entschieden

Noch sind es rund zwei Monate bis zur Bundestagswahl. Doch für Christian Lindner steht der Sieger bereits fest. Sollte seine Partei nach der Wahl mitregieren, will der FDP-Chef ein Ministerium übernehmen.

FDP-Chef Christian Lindner hält die Bundestagswahl bereits zwei Monate vor dem Wahltermin für entschieden. "In meinen Augen, nach meiner Erwartung hat sich bereits geklärt, wer in das Kanzleramt einziehen wird", sagte er im Sommerinterview der ARD. Der Auftrag zur Regierungsbildung werde nahezu sicher an die CDU und ihren Kanzlerkandidaten Armin Laschet gehen.