In Wahldebatte mit Habeck

Schüler konfrontiert Söder mit Frage nach Corona-Strategie

29.08.2021, 13:47 Uhr | t-online, lib

Bei der Corona-Politik waren sich Markus Söder und Robert Habeck in der Wahlkampfdebatte von t-online weitgehend einig – doch dann stellte ein Schüler dem bayerischen Ministerpräsidenten eine Frage.

Der Schüler Felix aus München legte den Finger in die Wunde: "Mich würde interessieren, was passiert, sollte es mit der Corona-Lage wieder schlimmer werden: Was gibt es da für Konzepte, dass wir trotzdem jeden Tag in die Schule gehen können?"

t-online hatte gemeinsam mit dem "Spiegel" und "Vice" CSU-Chef Markus Söder und den Co-Vorsitzenden der Grünen, Robert Habeck, zur "einzig wahren Wahlkampfdebatte" geladen. Hier sehen Sie den Schlagabtausch in voller Länge. Zu unterschiedlichen Themen der Diskussion wurden Bürger-Fragen an die beiden Politiker eingespielt, die Frage des Schülers Felix war eine davon.

In der Bewertung der Corona-Maßnahmen der Bundesregierung waren sich der CSU- und der Grünen-Politiker bis dahin einig. Jedoch wies Robert Habeck kurz zuvor darauf hin: "Die Schulen lagen zu lange nicht im Fokus." In weiten Teilen Deutschlands waren sie seit dem Beginn der Corona-Pandemie ganz geschlossen oder nur sehr eingeschränkt geöffnet.

Söder gab Felix ein Versprechen

Felix‘ Frage traf deshalb ins Schwarze: Deutschland befindet sich in der vierten Welle der Pandemie, die Infektionszahlen steigen wieder. Gleichzeitig ist in den meisten Bundesländern die Schule wieder gestartet, oder sie geht in der nächsten Woche los.

Der CSU-Ministerpräsident gab dem "wahren Landeskind" aus Bayern, wie er Felix bezeichnete, ein Versprechen: "Die Schule bleibt offen, unabhängig von der Inzidenz."

In bayerischen Schulen werde weiterhin das Tragen der Maske und das Testen an der Tagesordnung stehen. Grundschüler sollen zweimal pro Woche getestet werden, in den weiterführenden Schulen drei Mal pro Woche, so Söder, "mit einem PCR-Test". Außerdem habe Bayern jetzt viel Geld in Luftfilteranlagen investiert. So werden auch die Quarantäne-Regeln in den Schulen angepasst: "Wir wollen nicht mehr die ganze Klasse in Quarantäne schicken, wenn sich einer infiziert", sagte der CSU-Ministerpräsident.

Außerdem soll in bayerischen Schulen geimpft werden, so Söder. Die Impfbereitschaft – gerade bei jüngeren Menschen – steige schließlich. Mittlerweile empfiehlt die Ständige Impfkommission eine Corona-Impfung auch für alle Kinder und Jugendlichen über zwölf Jahren.

