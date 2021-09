Auch Merz stark

Lauterbach holt eines der besten Wahlergebnisse

26.09.2021, 21:36 Uhr | law, t-online

Sie waren ständig Gast in Talkshows und polarisieren: Wie haben Karl Lauterbach und Friedrich Merz nun in ihren Wahlkreisen bei der Bundestagswahl abgeschnitten?

Der ewige Mahner Karl Lauterbach räumt ab: Die SPD-Gesundheitspolitiker, den viele als Gesundheitsminister und viele andere auf dem Mond sehen wollten, holt offenbar eines der besten Ergebnisse aller Bundestagskandidaten. Nach der Auszählung gut der Hälfte der Wahllokale kam er auf rund 44 Prozent der Erststimmen.



Den Wahlkreis Leverkusen hat Lauterbach seit 2005 immer direkt für sich entschieden. Das Ergebnis bei der Bundestagswahl 2021 dürfte sein zweitbestes seither sein und eine deutliche Steigerung gegenüber 2017, als er mit 38,5 Prozent gewann. Sein Parteivorsitzender und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz kam in Potsdam auf rund 34 Prozent, im gleichen Wahlkreis holte Annalena Baerbock etwas unter 19 Prozent.

CDU-Talkshow-Tourist Friedrich Merz, für den sich viele der CDU-Mitglieder anstelle von Armin Laschet als Parteichef und Kanzlerkandidat ausgesprochen hatten, gewinnt seinen Wahlkreis Hochsauerland ebenfalls deutlich: Kurz vor Auszählung der letzten noch fehlenden Wahllokale lag er bei etwas über 40 Prozent. Das ist – allerdings in einem traditionell schwarzen Wahlkreis – eines der besseren CDU-Ergebnisse bundesweit.

Das Spitzenergebnis dürfte Silvia Breher im Wahlkreis Cloppenburg-Vechta holen. Sie ist auch stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende und gehört dem Zukunftsteam von Laschet an. Ihren Wahlkreis hatte sie 2017 mit 57,7 Prozent gewonnen. Diesmal blieb sie offenbar knapp unter 50 Prozent. Am Sonntagabend war sie in TV-Bildern zwischen Armin Laschet und Angela Merkel zu sehen.



Bestes CDU-Ergebnis: Silvia Breher bei der Stimmabgabe am Sonntag. Sie holte fast 50 Prozent. (Quelle: Facebook /Silvia Breher)



Philipp Amthor, Mecklenburg-Vorpommerns CDU-Spitzenkandidat, wird dagegen in seinem Wahlkreis nur Dritter. Er hatte ihn noch 2017 gewonnen. Der umstrittene CDU-Rechtsausleger Hans-Georg Maaßen hat seinen Wahlkreis ebenfalls nicht gewinnen können. Er lag mehr als zehn Prozentpunkte hinter dem früheren Weltklasse-Biathleten Frank Ullrich (SPD).