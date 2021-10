Stimmen Sie ab!

Wer sollte neuer CDU-Chef werden?

09.10.2021, 14:08 Uhr | Mth, t-online

Armin Laschet will die CDU neu aufstellen. Eine konkrete Aussage dazu, was das für ihn selbst bedeutet, lieferte er noch nicht. Einige Kandidaten stehen schon bereit. Wer sollte die Christdemokraten künftig anführen?

Es ist noch nicht einmal ein Jahr her, dass Armin Laschet das Amt des Vorsitzenden von seiner Vorgängerin Annegret Kramp-Karrenbauer übernahm. Nach dem unrühmlichen Bundestagswahlkampf und dem desaströsen Abschneiden der CDU am Wahlabend wurden aber Stimmen laut, er solle den Platz doch freimachen.



Am Donnerstag kündigte der 60-Jährige dann tatsächlich eine personelle Neuaufstellung an, ohne jedoch explizit von Rücktritt zu sprechen. Einen solchen halten viele allerdings für wahrscheinlich. Ein Parteitag ist im Gespräch, allerdings noch ohne konkretes Datum.

Friedrich Merz, der zuletzt zweimal die Abstimmung um den Posten verlor, bringt sich erneut in Stellung, den Vorsitz der CDU zu übernehmen. Andere Politiker sind ebenfalls bereits im Gespräch, darunter Jens Spahn, Norbert Röttgen, Ralph Brinkhaus und Carsten Linnemann.



