Tempolimit, Kohleausstieg und Co.

Das steht im Sondierungspapier von SPD, Grünen und FDP

15.10.2021, 14:36 Uhr | t-online

Ein großer Tag für die "Ampel": SPD, Grüne und FDP streben Koalitionsgespräche an. Was sind die wichtigsten Inhalte für eine mögliche Regierung? Ein Überblick.

Zuvor war nichts über die Inhalte der Gespräche im "Ampel"-Format zwischen SPD, Grünen und FDP nach draußen gedrungen. Das änderte sich am Freitag. Die drei Parteien haben in einem Papier Bilanz gezogen über die wichtigsten Inhalte der bisherigen Gespräche – und dabei skizziert, wie eine zukünftige Regierung aussehen könnte.

Im Vorspann des Dokuments heißt es: "Deutschland braucht eine stabile und verlässliche Regierung, die die Herausforderungen unseres Landes angeht. Unsere Gespräche haben gezeigt, dass uns dies gelingen kann." Die Parteien seien sich einig über die drängenden Aufgaben und hätten "Gemeinsamkeiten im Hinblick auf ihre Lösung erarbeitet".

Das Sondierungspapier von SPD, FDP und Grünen zum Nachlesen:

Hier lesen Sie die wichtigsten Punkte:

► Den Aufschlag machen die Parteien mit dem Thema "moderner Staat und digitaler Aufbruch". Schnelle Planungsverfahren seien dazu zentral, die Verfahrensdauer solle mindestens halbiert werden. Die Verwaltung soll digitalisiert, Gesetze einem "Digitalisierungscheck" unterzogen werden. Auch ländliche Regionen sollen mit schnellem Internet ausgestattet werden: "Wir wollen dafür sorgen, dass notwendige Investitionen (zum Beispiel in schnelles Internet oder Mobilität) insbesondere dort angepackt werden, wo der Nachholbedarf am größten ist."

► Der zweite Punkt ist der Klimaschutz: Deutschland solle auf den 1,5-Grad-Pfad gebracht werden. Den Kohleausstieg wollen die Parteien laut dem Papier auf das Jahr 2030 hin anstreben, und damit vorziehen. Dazu sollen die erneuerbaren Energien in den kommenden Jahren massiv ausgebaut werden. Bei gewerblichen Neubauten solle ein Solardach verpflichtend, bei privaten Neubauten "die Regel" werden. Die Finanzierung der EEG-Umlage über den Strompreis solle so schnell wie möglich beendet werden. In Bezug auf Verkehr beziehen sich die drei Parteien die Vorschläge der EU-Kommission: Diese bedeuteten, "dass in Europa 2035 nur noch CO2-neutrale Fahrzeuge zugelassen werden". Entsprechend früher wirke sich das in Deutschland aus. In dem Papier heißt es auch: "Ein generelles Tempolimit wird es nicht geben."

► Der nächste Themenkomplex dreht sich um die Arbeitswelt. Der Mindestlohn soll auf zwölf Euro pro Stunde erhöht werden, in einer "einmaligen Anpassung" im ersten Jahr. Bei den sogenannten Mini- und Midijobs soll es Verbesserungen geben, so soll etwa die Midijob-Grenze auf 1.600 Euro angehoben werden. Es solle außerdem verhindert werden, dass "Minijobs als Ersatz für reguläre Arbeitsverhältnisse missbraucht oder zur Teilzeitfalle insbesondere für Frauen werden."



► Die gesetzliche Rente wollen SPD, Grüne und FDP stärken. Sie betonen: "Neben der gesetzlichen Rente bleiben die betriebliche wie private Altersvorsorge wichtig für ein gutes Leben im Alter." Das Mindestrentenniveau von 48 Prozent solle gesichert werden. Es soll keine Rentenkürzungen und keine Anhebung des Renteneintrittsalters geben. Dazu soll laut dem Papier eine teilweise Kapitaldeckung der gesetzlichen Rente eingeführt werden.

► Anstatt des bisherigen Hartz-IV-Systems wollen die drei Parteien ein Bürgergeld einführen. Dieses wird in dem Dokument folgendermaßen beschrieben: "Das Bürgergeld soll die Würde des und der Einzelnen achten, zur gesellschaftlichen Teilhabe befähigen sowie digital und unkompliziert zugänglich sein."



► Die Aufteilung in gesetzliche und private Kranken- und Pflegeversicherung soll erhalten bleiben. SPD, Grüne und FDP bekennen sich zu einer Offensive für mehr Pflegepersonal. Dieses soll beispielsweise "mehr Zeit für ihre eigentliche Tätigkeit mit den Patientinnen und Patienten haben". Das wollen die drei Parteien durch Entbürokratisierung, Digitalisierung und Vorgaben zur Personalbemessung erreichen.



► In einem fünften Punkt listen die Ampel-Parteien ihre Vorstellungen zur Familienpolitik auf. Darin bekräftigen sie, Kinderarmut bekämpfen zu wollen. Kitas und Schulen sollen weiter gefördert werden. Mit einem sogenannten Digitalpakt 2.0 soll nach Vorstellung von SPD, Grünen und FDP der Bund die Länder und Kommunen dauerhaft bei der Digitalisierung des Bildungswesens unterstützen. Außerdem soll das Bafög reformiert und dabei "elternunabhängiger" werden.



► Im Anschluss geht es um die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Deutschland: "Wir werden Unternehmen und Beschäftigte bestmöglich unterstützen, Innovation fördern und neues Zutrauen in Gründergeist, Innovation und Unternehmertum schaffen", ist zu lesen. Dazu solle die Start-up- und Innovationsförderung gestärkt werden. Für einen "wettbewerbsfähigen Mittelstand" soll es unter anderem eine "qualifizierte Fachkräftestrategie" geben. Die Industrie soll bei den anstehenden Transformationen unterstützt werden. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung möchten die drei Parteien erhöhen, auf 3,5 Prozent des Bruttoinlandsproduktes.



► Wohnraum ist ein separater Themenpunkt im Papier der "Ampel": Die drei Parteien bekennen sich dazu, mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen zu wollen. Das Ziel dabei: 400.000 neue Wohnungen sollen pro Jahr in Deutschland neu entstehen, davon sollen 100.000 öffentlich gefördert sein. Dazu soll ein "Bündnis bezahlbarer Wohnraum" mit relevanten Akteuren ins Leben gerufen werden.

► Der achte Punkt umfasst gesellschaftspolitische Anliegen einer möglichen "Ampel"-Koalition: Vielfalt werde als Chance begriffen, Diskriminierung solle klar entgegengetreten werden. Mehrere Gesetze sollen deshalb reformiert werden, unter anderem das Staatsangehörigkeitsrecht, das Abstammungsrecht, das Transsexuellengesetz und die "Regelungen zur Reproduktionsmedizin".



► Außerdem bekennen sich die drei Parteien zu einem Deutschland als modernem Einwanderungsland. Deshalb soll unter anderem das Fachkräfteeinwanderungsgesetz "praktikabler" ausgestaltet werden und ein "Punktesystem als zweite Säule zur Gewinnung von qualifizierten Fachkräften" eingeführt werden. Auch das Grundgesetz solle nach Vorstellung von SPD, Grünen und FDP geändert werden: Der Gleichbehandlungsartikel soll um ein Verbot der Diskriminierung wegen sexueller Identität ergänzt, und der Begriff "Rasse" ersetzt werden.



► Die drei Parteien sprechen außerdem explizit davon, die von der Corona-Krise besonders hart getroffene Kulturszene unterstützen zu wollen.

► Außerdem will eine mögliche Ampelregierung das Wahlrecht reformieren, um ein immer größeres Parlament mit immer mehr Abgeordneten zu verhindern. Auch das Wahlalter solle gesenkt werden: Bei Bundestags- und Europawahlen sollen Menschen ab 16 Jahren ihre Stimme abgeben dürfen.

► Das Thema Investitionen ist ein separater Punkt: "Im Rahmen der grundgesetzlichen Schuldenbremse" sollen Investitionen in Klimaschutz, Digitalisierung, Bildung und Forschung sowie Infrastruktur getätigt werden. Außerdem soll sich weiterhin für die Einführung der globalen Mindestbesteuerung eingesetzt und der Kampf gegen Steuerhinterziehung und -vermeidung ausgebaut werden.



► Steuern "wie zum Beispiel die Einkommen-, Unternehmens- oder Mehrwertsteuer" sollen nicht erhöht werden. Superabschreibungen für Investitionen in Klimaschutz und Digitalisierung sollen ermöglicht werden. Der Haushalt solle auf "überflüssige, unwirksame und umwelt- und klimaschädliche Subventionen und Ausgaben" überprüft werden – so sollen zusätzliche finanzielle Spielräume geschaffen werden.

► Als letzter Punkt wird in dem Papier "Deutschlands Verantwortung für Europa und die Welt" genannt. Die Europäische Union solle gestärkt werden, die drei Parteien wollen eine "aktive Europapolitik" betreiben. Die EU solle souveräner werden. Auch enthalten: Ein Bekenntnis zu den Vereinten Nationen und der NATO. Die Ausrüstung der Bundeswehr soll verbessert werden. Die Evakuierungsmission aus Afghanistan soll in einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss aufgearbeitet werden. Außerdem will die "Ampel" die Energieversorgung diversifizieren.