AfD-Demo gegen Olaf Scholz: Ist das schon der "heiße Herbst"?

Von kriegslüsternen Grünen und totalitären Liberalen

Ein Mann im Gedränge brüllt: "Olaf an die Ostfront"

Ein etwa fünfzigjähriger Teilnehmer, der anonym bleiben möchte und am Rande des Pulks steht, sieht es ganz ähnlich: der Krieg in der Ukraine? "Geht uns nichts an." Was er empfinde angesichts des Überfalls? "Keine Solidarität." Er sei gekommen, weil er sich vor der Inflation fürchte. "Ich habe Angst vor einer Weltwirtschaftskrise, vor Hunger und Not bei uns in Deutschland." Die Politiker in der Regierung seien "alle inkompetent".