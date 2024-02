Die Gäste

Gysi über Bürgergeld: "Du darfst nicht nach unten gucken"

171 Milliarden Euro gehen im nächsten Jahr an Soziales – das sind neun Milliarden mehr als im vergangenen Jahr. Allerdings fließe der Großteil davon nicht in das Bürgergeld, sondern in die Rentenversicherung, die "nicht enkelfit" sei, so Dürr. Gysi hatte hier wenig überraschend andere Vorstellungen als die FDP: "Ich würde die Rente nicht dem Aktienmarkt aussetzen. Die Lösung besteht in etwas anderem." Es sei etwa notwendig, dass alle mit Erwerbseinkommen in die Rentenversicherungen einzahlen müssen, so Gysi.