Als geradezu historisch stufte Nensa Lauterbachs weitreichenden Pläne für die Reform der deutschen Gesundheitslandschaft ein. Er verwies auf die Vorgabe, dass komplizierte Eingriffe den darauf spezialisierten großen Kliniken vorbehalten bleiben, während kleinere Krankenhäuser in der Fläche die Grundversorgung übernehmen. Pläne für einen Durchbruch von Künstlicher Intelligenz (KI) etwa in der Krebstherapie stünden "erst mal unter dem Vorbehalt, dass der Lauterbach das hinbekommt. Denn sonst passiert in Deutschland, was KI angeht, gar nichts", warnte der Mediziner. "Nur Lauterbach-Groupies hier", kommentierte Lanz.