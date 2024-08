Der Religionsgründer Mirza Ghulam Ahmad lebte Ende des 19. Jahrhunderts in Nordindien und sah sich in der Nachfolge Mohammeds als Prophet und als der verheißene Messias, der von Muslimen erwartete Mahdi der Endzeit. Diese Interpretation trennt die Ahmadi von den übrigen muslimischen Strömungen und führt dazu, dass sie in weiten Teilen des Islam nicht als Muslime anerkannt werden. Mirza Ghulam Ahmad verkündete auch, dass er im Geiste von Jesus auftrete. Jesus ist im Islam ein Prophet. Den Ahmadis zufolge hatte er die Kreuzigung überlebt und war nach Indien ausgewandert.

Die deutsche Gemeinde finanziert sich selbst über ihre Mitglieder, sechs Prozent des Einkommens gelten als üblicher Satz zur Abgabe an die Gemeinde. Wirtschaftsprüfer von KPMG schauen in die Finanzen. Mit der Finanzierungsform sei man unabhängig von Einflüssen ausländischer Regierungen, so Sprecher Malik. Etwa die Türkei oder Saudi-Arabien pumpen große Summen in andere Länder, damit dort muslimische Gemeinschaften in ihrem Sinn agieren. In Pakistan wurde den Ahmadis 1974 von der Regierung abgesprochen, Muslime zu sein – Saudi-Arabien hatte das so gewollt. Damit begannen dort Verfolgung und Fluchtbewegung, die oft nach Deutschland führte. So wuchs die deutsche Gemeinde erheblich. Ein Großteil der Gläubigen hier hat Wurzeln in Pakistan oder Indien.