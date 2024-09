Zahl der Flüchtlinge in Deutschland erreicht Höchststand

Die Diskussion um Migrationspolitik erhitzt viele Gemüter. Jetzt erreicht die Zahl der Geflüchteten in Deutschland einen neuen Höchststand.

Die Zahl der in Deutschland lebenden Flüchtlinge hat mit knapp 3,5 Millionen einen Höchststand erreicht. Laut Ausländerzentralregister lebten zum Ende des ersten Halbjahres 2024 rund 3,48 Millionen Geflüchtete in der Bundesrepublik, wie die "Neue Osnabrücker Zeitung" (NOZ, Freitagsausgabe) berichtet. Das sind rund 60.000 mehr als noch Ende 2023 und so viele wie seit den 1950er-Jahren nicht mehr.