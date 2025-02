Ein AfD-Mitglied in Heidelberg hat am Sonntag in seinem privaten Briefkasten ein auf seinen Namen ausgestelltes Ticket für einen Gefangenentransport gefunden. Der vorgebliche Fahrschein ins nächstgelegene Gefängnis trägt einen Schriftzug des "Zentrums für politische Schönheit" – und es gibt diese Tickets massenweise.

Die Billetts sind von dort allerdings nicht an AfD'ler verschickt worden, sondern an AfD-Gegner. Menschen, die gespendet haben für eine Aktion des Zentrums, erhielten sie als Dankeschön – und der Gedanke dafür stand bereits, ehe die ersten blauen "Flugscheine" der AfD aufgetaucht sind.

Tickets gingen an Spender des Gefangenentransporters

Für eine Mindestbeteiligung gab es Geschenke. Spender konnte so auch einen Blanko-Fahrschein für den Gefangenentransporter bekommen. Diese Fahrscheine sind auf entsprechendem Papier gedruckt und perforiert zum Abreißen eines Abschnitts. Bedeutet: Tausende Menschen quer durch die Republik haben jeweils ein Ticket – und was sie damit machen, bleibt ihnen überlassen. Bisher ist nur aus Heilbronn bekannt, dass ein AfD-Mitglied die Gefängnis-Karte erhalten hat.

"Es gefällt einigen nicht, dass ich mich engagiere"

Allerdings ist er sich in den meisten Fällen sicher, wer dahintersteckt: Ein Mann, der offenbar auch psychische Probleme hat und gegen den, auf Antrag des AfD'lers, ein Gericht Betretungsverbot und Annäherungsverbot nach dem Gewaltschutzgesetz erlassen hat. Wegen der Hakenkreuze an verschiedenen Stellen mit Pfeilen in Richtung der Wohnung des AfD-Mannes wurde der damals 39-jährige Stalker bereits im November 2023 zu einer Geldstrafe verurteilt – ein weiterer Prozess steht noch an.