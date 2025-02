Jacqueline Sanders-van Maarsen, Freundin des jüdischen Mädchens Anne Frank, ist am Donnerstag im Alter von 96 Jahren gestorben. Das teilte am Freitag die Anne Frank Stiftung in Amsterdam mit. Sanders-van Maarsen hatte mehrere Bücher über ihre Freundschaft zu Anne geschrieben und sich für Aufklärung über Antisemitismus und Rassismus eingesetzt.