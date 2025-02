Am Ende schien Frei zumindest beim Timing der ungewöhnlich umfangreichen Anfrage einzulenken. "Hätte man auch vor einem halben Jahr machen können", räumte der Christdemokrat ein. Doch der Schaden ist möglicherweise bereits angerichtet. Stegner warf der Union eine Strategie "im Trumpschen Stil" gegen die Menschen vor, die gegen Merz auf die Straße gegangen waren: "Das passt Ihnen nicht und deswegen kommen Sie so wie Trump daher: Lass die mal ein bisschen diskreditieren, sozusagen."

Das Votum der Union mit der AfD in der Migrationsdebatte droht zum Rubikon für eine stabile, vertrauensvolle Koalition zu werden, so hatte es jedenfalls bei "Lanz" den Anschein. "Da kommen wir auch nicht zusammen an der Stelle", sagte Stegner zu den Positionen zum Rechtsextremismus. Der Verweis auf staatspolitische Verantwortung ändere nichts daran, betonte er: "Man macht mit Rechtsextremisten keine gemeinsame Sache. Tut mir leid: Eher friert die Hölle zu, als dass wir in der Frage einen Kompromiss machen."