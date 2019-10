Neuer ARD-"Deutschlandtrend"

Grüne sacken etwas ab – SPD gleichauf mit AfD

18.10.2019, 15:12 Uhr | dpa, AFP, aj

Im ARD-"Deutschlandtrend" verbuchen die Grünen zwar Verluste – bleiben aber dennoch klar zweitstärkste Kraft. Die Union liegt an erster Stelle. Eine Mehrheit der Befragten denkt, dass sich der Antisemitismus in Deutschland ausbreitet.

Die Grünen sind im ARD-"Deutschlandtrend" etwas abgesackt. Sie verloren der am Donnerstagabend veröffentlichten bundesweiten Umfrage des Instituts Infratest dimap für das ARD-"Morgenmagazin" zufolge zwei Prozentpunkte auf nun 22 Prozent, bleiben damit aber klar zweitstärkste Kraft. An erster Stelle liegt weiterhin die CDU/CSU mit unverändert 28 Prozent.

Die SPD gewinnt einen Punkt auf nun 14 Prozent. Sie liegt damit gleichauf mit der AfD, die bei 14 Prozent bleibt. Die Linkspartei kommt auf acht Prozent, die FDP auf sieben Prozent (beide unverändert). Rechnerisch möglich wäre damit als einziges Zweierbündnis eine schwarz-grüne Koalition.

Mehrheit der Deutschen befürwortet ein Tempolimit

Auch zum Tempolimit wurden die Menschen in der Umfrage befragt: Mehr als die Hälfte der Deutschen befürwortet ein Tempolimit von 130 Stundenkilometern auf Autobahnen. 53 Prozent der Befragten äußerten im ARD-"Deutschlandtrend" diese Auffassung. 45 Prozent wandten sich in der Umfrage gegen eine solche Geschwindigkeitsbegrenzung. Die Grünen waren am Donnerstag im Bundestag mit dem Versuch gescheitert, ein Tempolimit durchzusetzen.

Im Vergleich zum Januar blieb die Stimmung weitgehend unverändert. Damals hatten sich 51 Prozent für Tempo 130 auf Autobahnen ausgesprochen. 43 Prozent waren dagegen.

Mehrheitlich für ein Tempolimit sind der Umfrage zufolge vor allem Anhänger der Grünen sowie von SPD und Linken, Anhänger der Union und FDP sind geteilter Meinung. Wenig vom Tempolimit halten demnach AfD-Anhänger.

Umfrage zu Antisemitismus in Deutschland

Zudem behandelte die Umfrage das Thema Antisemitismus: Dieser breitet sich nach Ansicht einer Mehrheit der wahlberechtigten Bürger in Deutschland aus. 59 Prozent sind nach dem neuen ARD-"Deutschlandtrend" unter dem Eindruck des Terroranschlags von Halle dieser Ansicht. Das sind nach ARD-Angaben 19 Prozentpunkte mehr als noch vor einem Jahr. 35 Prozent der Bürger sehen nicht, dass die Judenfeindlichkeit gestiegen sei, 16 Prozentpunkte weniger als vor einem Jahr. Anhänger von Union, FDP, SPD, Linke und Grünen sehen zu zwei Dritteln und mehr eine Zunahme des Antisemitismus. Die Meinung von AfD-Anhängern ist geteilt, 47 Prozent sind dieser Ansicht, 48 Prozent nicht.

In Halle in Sachsen-Anhalt hatte ein 27-jähriger Deutscher am Mittwoch vergangener Woche versucht, sich mit Waffengewalt Zutritt zu einer Synagoge zu verschaffen. Als dies misslang, tötete er eine Passantin und später einen Mann in einem Döner-Imbiss. Der Mann hat die Tat gestanden und rechtsextremistische sowie antisemitische Motive angegeben. In der Synagoge hielten sich mehr als 50 Menschen auf, um den jüdischen Feiertag Jom Kippur zu begehen.









Infratest dimap befragte für das ARD-"Morgenmagazin" von Montag bis Mittwoch 1062 Wahlberechtigte. Die Fehlertoleranz wurde je nach Stimmenanteil mit 1,4 bis 3,1 Prozentpunkten angegeben.