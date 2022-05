Angeklagt wegen Volksverhetzung

Und Bhakdi erwartet ein Strafprozess wegen Volksverhetzung. In einem Interview mit einem Protagonisten der "Querdenker"-Szene hatte er zur weit gehenden Impfkampagne in Israel gesagt, "das Schlimme" an Juden sei: "Sie lernen gut. Es gibt kein Volk, das besser lernt als sie." Das Volk, das aus dem Land des Erzbösen geflohen sei, habe das eigene Land "in etwas verwandelt, was noch schlimmer ist, als Deutschland war. Sie haben das Böse jetzt gelernt – und umgesetzt. Deshalb ist Israel jetzt living hell – die lebende Hölle." Nach Bekanntwerden hatten auch sein Verlag und der österreichische Sender Servus-TV die Zusammenarbeit beendet.

Weiteren Ärger handelte er sich im September 2021 mit einer Wahlkampfrede fĂŒr die Partei Die Basis ein, deren Bundestagskandidat er war. Bhakdi brachte die Zulassung von Covid-19-Impfstoffen in Verbindung mit einem "Endziel" und sprach von einem zweiten Holocaust, wodurch das Schicksal von JĂŒdinnen und Juden unter der NS-Herrschaft verharmlost worden sein soll (lesen Sie mehr zur Anklage in diesem Text). Jaroch: "Sollte es zu einer rechtskrĂ€ftigen Verurteilung kommen, könnte dies einer FortfĂŒhrung des Titels entgegenstehen."

Zu den Grenzen von Wissenschaftsfreiheit gibt es höchstrichterliche Rechtsprechung. Sie greift nicht mehr, wenn ein Werk nicht auf "Wahrheitserkenntnis gerichtet ist, sondern vorgefassten Meinungen oder Ergebnissen lediglich den Anschein wissenschaftlicher Gewinnung oder Nachweisbarkeit verleiht", so das Bundesverfassungsgericht in einer Entscheidung. Darauf hindeuten könnten "systematische Ausblendung von Fakten, Quellen, Ansichten und Ergebnissen, die die Auffassung des Autors in Frage stellen“.

Paradebeispiel fĂŒr destruktive Wissenschaftskommunikation

Der Vorwurf wird Bhakdi heute hĂ€ufig gemacht. Er findet sich auch in der Analyse "Die externe Kommunikation der Wissenschaft in der bisherigen Corona-Krise" des Instituts fĂŒr Hochschulforschung an der UniversitĂ€t Halle-Wittenberg. Bhakdi wird als markantestes Beispiel fĂŒr "destruktive Wissenschaftskommunikation" aufgefĂŒhrt: "AbgestĂŒtzt durch die Reputation, die aus wissenschaftsbetrieblicher Position und/oder fachlicher Expertise oder NĂ€he bezogen wird, werden heterodoxe [andersglĂ€ubige, Anm. d. Red.] Positionen entwickelt und verbreitet, die sich aus einseitiger Auswahl und Deutung von Befunden ergeben und dadurch zum Teil oder in GĂ€nze wissenschaftlich unseriös werden."

Die Zitate des Bundesverfassungsgerichts zur Einordnung von Wissenschaft wird Bhakdi auch von einer eigenen juristischen Niederlage kennen. Der von Bhakdi mitgegrĂŒndete Verein "Mediziner und Wissenschaftler fĂŒr Gesundheit, Freiheit und Demokratie e.V." (MWGFD) klagte vergebens gegen die Aberkennung der GemeinnĂŒtzigkeit (lesen Sie dazu mehr hier), die Finanzrichter begrĂŒndeten dies mit den Passagen der Verfassungsrichter. Bhakdi und der Verein lieferten auch Flyer mit Halb- und Desinformation zum Corona-Thema. die "Freiheitsboten" aus der "Querdenker"-Szene millionenfach in BriefkĂ€sten steckten (Einen Text zu diesen Kampagnen finden Sie hier.)