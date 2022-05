Rufe nach grundlegenden Kirchenreformen haben die ersten beiden Tage des Katholikentags in Stuttgart bestimmt. "In der Situation, wo wir jetzt sind, betrĂŒgen wir viele Menschen um eine BrĂŒcke zu Gott, und das ist das, woran ich leide", sagte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg BĂ€tzing, am Donnerstag in einer Diskussion. "Ich schöpfe daraus die Kraft, alles zu tun, was in meiner Macht steht, es zu verĂ€ndern." Beim sexuellen Missbrauch habe die Kirche lange gebraucht, um nicht die TĂ€ter, sondern die Opfer zu schĂŒtzen, rĂ€umte BĂ€tzing ein. "Ich kann es ja selber nicht fassen, wie man so lange nur auf die TĂ€ter geschaut hat."