Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) h├Ątte wohl keine Einw├Ąnde dagegen, die gesetzliche Mindesttemperatur f├╝r Mietwohnungen zu senken. "Ich glaube, dass es richtig ist, dass wir Sanktionen nicht durchhalten, ohne dass wir auch bereit sind, selbst Opfer zu bringen", antwortete er am Dienstagabend bei "Maischberger" auf die Frage nach konkret dieser Energiesparma├čnahme.

Die diskutierten Einschr├Ąnkungen in Deutschland seien nichts verglichen mit dem Leid der Menschen in der Ukraine, sagte Lauterbach, der k├╝rzlich in dem Land Krankenh├Ąuser besucht hatte. "Dieser furchtbare, r├╝cksichtslose, barbarische Angriffskrieg von Putin kann nicht gewonnen werden ohne Sanktionen", stellte der Mediziner klar. "Robert Habeck stimmt uns ein auf Einschr├Ąnkungen. Er hat meine volle Unterst├╝tzung dabei."