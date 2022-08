Weltberühmter Autor Salman Rushdie bei Lesung angegriffen

Auf offener Bühne Autor Salman Rushdie bei Lesung attackiert Von t-online , dpa Aktualisiert am 12.08.2022 - 18:06 Uhr Lesedauer: 2 Min. Der Autor Salman Rushdie wird auf der Bühne versorgt: Er wurde bei einer Lesung angegriffen. (Quelle: Joshua Goodman/AP/dpa-bilder)

Salman Rushdie wurde bei einer Lesung im Bundesstaat New York angegriffen. Gegen den Autor gab es in den Achtzigerjahren Todesdrohungen aus dem Iran.

Der Autor Salman Rushdie ist nach Beobachtung mehrerer Zeugen auf einer Bühne im US-Bundesstaat New York angegriffen worden. Polizei und Einsatzkräfte seien zu dem Veranstaltungshaus im Ort Chautauqua im Westen des Bundesstaats New York gerufen worden, bestätigte die Polizei der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Über Rushdies (75) Gesundheitszustand gab es zunächst keine detaillierten Angaben.

Wegen seines Werks "Die satanischen Verse" (1988) war er 1989 mit einer Fatwa belegt worden, die zu seiner Tötung aufforderte. Einige Muslime fühlten sich durch das Werk in ihrem religiösen Empfinden verletzt. Irans Revolutionsführer Ajatollah Khomeini erließ ein islamisches Rechtsgutachten, das zur Tötung Rushdies und all derer aufrief, die an der Verbreitung des Buches beteiligt waren. Ein japanischer Übersetzer wurde später tatsächlich getötet. Rushdie musste untertauchen, erhielt Polizeischutz.

Der Autor Salman Rushdie kommt zu einer Signierstunde für sein Buch «Home». Rushdie ist nach Beobachtung mehrerer Zeugen auf einer Bühne im US-Bundesstaat New York angegriffen worden. (Quelle: Grant Pollard/Invision/AP/dpa-bilder)

Nach Angaben seines Verlags aus dem vergangenen Jahr hat die Fatwa des Ajatollahs für Rushdie inzwischen aber längst keine Bedeutung mehr. Er sei nicht mehr eingeschränkt in seiner Bewegungsfreiheit und brauche auch keine Bodyguards mehr.