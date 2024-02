Der Bundestag hat eine höhere Flugticketabgabe, Kürzungen bei Subventionen von Agrardiesel und schärfere Sanktionen im Bürgergeld beschlossen. Mit der Mehrheit der Stimmen von SPD , Grünen und FDP verabschiedete das Parlament am Freitag das Zweite Haushaltsfinanzierungsgesetz, das Finanzlücken im Bundeshaushalt 2024 schließen soll. Keine Mehrheit fand ein Antrag der Union, auf die Kürzung des Steuernachlasses für Diesel in der Landwirtschaft zu verzichten.

Das Gesetz muss auch noch den Bundesrat passieren. Die Länderkammer will sich damit allerdings erst in der Sitzung am 22. März befassen. Für eine Befassung im Bundesrat noch an diesem Freitag hätte der Ältestenrat der Länderkammer einer Verkürzung der dem Bundesrat zustehenden Beratungszeit von mindestens drei Wochen zustimmen müssen.