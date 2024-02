Aktualisiert am 11.02.2024 - 09:08 Uhr

Bei einer neuen Umfrage bevorzugen ein Drittel der Befragten eine Große Koalition. Die FDP würde an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern.

Die Union bleibt einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa für die "Bild am Sonntag" zufolge stärkste Kraft. Im sogenannten "Sonntagstrend" kommen CDU und CSU wie in der Vorwoche auf 30 Prozent. Zweitstärkste Kraft ist demnach die AfD, die mit 20 Prozent ihren Wert im Vergleich zu einer Umfrage in der Vorwoche hält.