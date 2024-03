Bericht: Trump-Konkurrentin Haley gibt wohl Bewerbung um US-Präsidentschaftskandidatur auf

Die ehemalige Gouvernerin Nikki Haley will einer Zeitung zufolge aus dem Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der US-Republikaner aussteigen. Die 52-Jährige stehe davor, ihre Bewerbung zurückzuziehen, berichtete das "Wall Street Journal" am Mittwoch. Noch am Mittwochmorgen um 10 Uhr (Ortszeit), also 16 Uhr deutscher Zeit, soll sie demnach in Charleston im Bundesstaat South Carolina ein Statement abgeben.