Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat bei den US-Vorwahlen auch den Super Tuesday dominiert – die USA stehen bei der Präsidentschaftswahl also erneut vor dem Duell Trump gegen Joe Biden. Das stellt auch Deutschland vor Probleme.

Es ist ein Erdrutschsieg. Donald Trump hat am Super Tuesday das Rennen um die republikanische Präsidentschaftskandidatur dominiert. Der ehemalige Präsident gewinnt auf einen Schlag in mehr als ein Dutzend Bundesstaaten – in vielen mit einem riesigen Vorsprung. Im bevölkerungsreichen Bundesstaat Texas etwa erhielt er mehr als 70 Prozent der Stimmen.

Seine Rivalin Nikki Haley hatte kaum eine Chance. Fast immer, wenn am Dienstagabend (Ortszeit) US-Medien einen Sieger verkündeten, hieß der Gewinner Donald Trump. Eine Übersicht über die Ergebnisse finden Sie hier.

Zwar ist der 77-Jährige noch nicht offiziell der Präsidentschaftskandidat der Republikaner, aber er liegt nahezu uneinholbar vorn. Nach diesem Super Tuesday steht also im Grunde fest, was zuvor schon sehr wahrscheinlich war: Die USA erwarten einen Rückkampf zwischen US-Präsident Joe Biden und Trump bei der Präsidentschaftswahl im November. Der Wahlkampf zwischen den beiden Rivalen hat längst begonnen. Sobald Trump jedoch als Kandidat feststeht, könnte es noch schmutziger werden als bisher. Denn jetzt wird es ernst, jetzt geht es ums Weiße Haus.

Das Geplänkel ist vorbei, Trump schreit nach Revanche. Doch die westlichen Verbündeten der USA müssen sich nicht nur auf den schlimmsten Fall vorbereiten: eine Wiederwahl Trumps und die damit einhergehende Rückkehr des amerikanischen Protektionsmus. Vor allem die Europäer stehen vor dem Problem, dass die Vereinigten Staaten im Schatten des Duells mit sich selbst beschäftigt sein werden. In dieser Zeit multipler Krisen ein großes Problem.

Trumps Basis erscheint unerschütterlich

Nach der Wahl von Biden 2020 war das Aufatmen in weiten Teilen des Westens groß – und kaum jemand rechnete damit, dass Trump ein Comeback feiern könnte. Erst erkannte er seine Wahlniederlage nicht an, woraufhin seine Anhänger im Januar 2021 das US-Kapitol stürmten. Dann folgten zahlreiche Klagen gegen den ehemaligen Präsidenten, wegen sexuellen Missbrauchs ist er bereits verurteilt worden. Hier lesen Sie mehr über Trumps juristische Probleme. In den meisten europäischen Ländern wäre ein derartiger Kandidat unwählbar.

Nicht aber in den USA. Eine zentrale Erkenntnis dieser US-Vorwahlen ist deswegen, dass Trumps Taten und die Vorwürfe gegen ihn dem ehemaligen Präsidenten nichts anhaben konnten. Im Gegenteil: Er hat nicht nur eine treue Anhängerschaft, sondern auch die Republikaner nachhaltig verändert. Die staatstragende Partei ist Geschichte, die Trumpisten haben das Sagen.

Die Nachwahlbefragungen zeigen, dass Trump auch den Blick vieler Amerikaner auf ihre Demokratie verändert hat. In vielen Bundesstaaten glaubt eine Mehrheit der republikanischen Wähler nicht, dass Trump die letzte US-Wahl gegen Biden rechtmäßig verloren hat. In vielen Bundesstaaten gibt außerdem eine Mehrheit an, dass sie für Trump stimmen würden, selbst wenn er ins Gefängnis müsste. Das zeugt von einem tiefen Misstrauen in die US-Demokratie und in die Gewaltenteilung.