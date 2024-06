Nach Messerattacke in Mannheim

Bei einem Messerangriff in Mannheim wurden der islamkritische Aktivist Michael Stürzenberger und weitere Personen verletzt. Nach einer Notoperation sendet Stürzenberger eine Nachricht aus dem Krankenhaus.

Der islamkritische Aktivist Michael Stürzenberger hat nach dem Angriff in Mannheim eine Nachricht aus dem Krankenhaus übermittelt. Stürzenberger und fünf weitere Personen, darunter ein Polizist, waren am Freitagvormittag auf dem Mannheimer Marktplatz von einem Mann mit einem Messer attackiert und teils schwer verletzt worden. Der Angreifer wurde von einem Polizisten niedergeschossen.

Stürzenberger musste nach dem Angriff eigenen Angaben zufolge über zweieinhalb Stunden lang in einem Krankenhaus operiert werden. Am Freitagabend setzte er dann über den Messengerdienst Telegram Nachrichten an seine rund zehntausend Follower ab.