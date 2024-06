Das schlechte Ergebnis für alle drei Regierungsparteien bei der Europawahl stellt eine Frage immer weiter in den Mittelpunkt: Können SPD , FDP und Grüne bis zur Bundestagswahl im kommenden Jahr noch genauso weiterregieren oder sollte sich der Kanzler ein Beispiel an seinem französischen Kollegen Emmanuel Macron nehmen und Neuwahlen einberufen?

In der Diskussion sprechen Moderatorin Lisa Fritsch und Daniel Mützel, politischer Reporter im t-online-Hauptstadtbüro, mit Michael Roth auch über die Friedenskonferenz in der Schweiz an diesem Wochenende und die Frage, ob man bei der fortlaufenden Zerstörung der Ukraine durch den russischen Aggressor schon über Wiederaufbau und Frieden reden kann. Roth warnt in diesem Zusammenhang, "das Momentum zu verlieren" und spricht von einem konkreten Lösungsvorschlag.