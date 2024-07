Die Nato hat sich auf Hilfen in Höhe von 40 Milliarden Euro für die Ukraine geeinigt. Wichtigste Botschaft: Stärke und Geschlossenheit gegenüber Russland zeigen. Gerichtet waren aber alle Augen auf Joe Biden . Die halbe Welt fragt sich: Ist der US-Präsident noch fit genug für eine zweite Amtszeit? Bringt er durch sein fahriges Auftreten die Stärke des Verteidigungsbündnisses in Gefahr?

Was hinter den Kulissen über Bidens Gesundheit geredet wurde und was die Nato-Partner jetzt unbedingt vermeiden wollen, erfahren Sie hier im Podcast :

In der Podcast-Folge geht es auch um die Ergebnisse des Gipfels und um den größten Streitpunkt in der Nato: Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine. Inwiefern das eine Gratwanderung für das Verteidigungsbündnis darstellt, hören Sie oben im Podcast.

In der Podcast-Folge vom vergangenen Wochenende forderte die Ex-Nato-Strategin Stefanie Babst ein härteres Vorgehen gegen Russland. Warum die Expertin Putins Regime "zu Fall bringen" will, können Sie hier nachhören. Alle Folgen der Diskussion am Wochenende finden Sie hier in einer Liste auf Spotify.