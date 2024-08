Bündnis plant Trauerkundgebung in Solingen

12.54 Uhr: Nach dem Anschlag in Solingen plant das von linken und bürgerlichen Organisationen getragene Bündnis "Wuppertal stellt sich quer" eine Trauerkundgebung in der Solinger Innenstadt. Die Veranstalter rechnen für 17 Uhr mit etwa 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, wie eine Polizeisprecherin sagte. Das Bündnis erklärt bei Instagram, um die Opfer der tödlichen Messerattacke trauern und sich gegen Islamismus und "faschistische Hetze" stellen zu wollen.

Verletzte offenbar außer Lebengefahr

11.52 Uhr: Die schwer verletzten Opfer sind nach der Messerattacke in Solingen auf dem Wege der Besserungen. "Alle vier noch stationär behandelten Patienten sind über den Berg", sagte der medizinische Geschäftsführer und ärztlicher Direktor am städtischen Klinikum Solingen, Thomas Standl, dem Fernsehsender Welt TV. Weitere Verletzte seien am Freitagabend in Krankenhäuser nach Wuppertal und Remscheid gebracht worden.

Zwei der in Solingen behandelten Patienten hätten großes Glück gehabt, sie hätten nicht auf die Intensivstation gemusst. Eines der beiden anderen Opfer habe hingegen über Stunden beatmet werden müssen, sagte Standl. Der Patient habe sich aber schnell stabilisiert und bei der Visite am Sonntagmorgen schon Rede und Antwort stehen können.

Verdächtiger sollte abgeschoben werden

11.29 Uhr: Der festgenommene Issa al H. sollte im vergangenen Jahr abgeschoben werden. So berichteten "Welt" und andere Medien, dass der Verdächtige 2023 nach Bulgarien abgeschoben werden sollte, es hat bereits einen Abschiebetermin gegeben. Er tauchte aber im Anschluss ein halbes Jahr lang unter. Lesen Sie hier mehr dazu.

In der Zeit verstrich die Überstellungsfrist nach Bulgarien. Der 26-jährige Syrer meldete sich im Anschluss wieder bei den Behörden und wurde daraufhin in der Flüchtlingsunterkunft in der Solinger Innenstadt untergebracht. Lesen Sie hier einen Kommentar zu diesem Vorgang: "Das deutsche Abschiebeversagen ist eine Katastrophe".

Hunderte Menschen bei Solinger Trauergottesdienst

11.01 Uhr: In Solingen sind Hunderte Menschen in einer Kirche in Sichtweite des Tatorts zu einem Trauergottesdienst zusammengekommen. Der Andrang ist groß – Helfer schoben zeitweise zusätzliche Stühle in den Kirchenraum. "Wir spüren in diesen Tagen unsere Hilflosigkeit und unsere Ohnmacht", sagt Pfarrerin Friederike Höroldt. "Wir suchen aber Gemeinschaft. Wir suchen Beistand. Und deswegen kommen wir hier zusammen."

Eigentlich hätte es einen Festgottesdienst anlässlich der 650-Jahr-Feier von Solingen geben sollen. So sah der ursprüngliche Plan aus. Nachdem aber am Freitagabend bei dem Fest drei Menschen getötet und mehrere verletzt worden waren, wurden die Pläne geändert. "Nun ist alles anders", sagte Pfarrerin Höroldt. Es wurde ein Trauergottesdienst organisiert. "Diese Kirche ist heute ein Schutzraum für Trauer und für Gefühle", sagt sie.