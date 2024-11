Kopiert News folgen

Volker Wissing stellt sich gegen seine Partei und übernimmt neben dem Verkehrsressort auch das Justizministerium. Seine Haltung hatte sich bereits angedeutet. Was treibt den Mann?

Es war ein passendes Bild. Als Christian Lindner nach seiner Entlassung als Minister am Mittwochabend vor die Presse trat, waren seine FDP-Minister an seiner Seite. Sie sollten ebenfalls ihre Posten in der Bundesregierung aufgeben. Nur einer fehlte: Volker Wissing. Später wurde klar, warum. Der Verkehrsminister widersetzte sich seinem Parteichef. Er tritt aus der FDP aus und will in der Regierung bleiben. Dafür übernimmt der Jurist nun zusätzlich noch das Justizministerium.

Zusammenhalt der Ampel stand für ihn im Fokus

Schon Ende vergangener Woche deutete sich sein Bruch mit der eigenen Parteiführung an. In der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" erschien ein Gastbeitrag von ihm, in dem er sich klar für einen Verbleib der FDP in der Regierung aussprach. "Man kann sich zurückziehen und sagen: Da mache ich nicht mehr mit. Doch das wäre respektlos", schrieb er.

Er forderte mehr Kompromissbereitschaft und "auch unter schwierigen Bedingungen zu einem guten Ergebnis zu kommen". Sein Fazit: "Wir tragen die Verantwortung dafür, dass es gemeinsam gelingt."

Nicht nur seine Worte, auch der Zeitpunkt der Veröffentlichung legten nahe, dass er sich zu diesem Zeitpunkt längst nicht mehr auf einer Linie mit Parteichef Lindner befand. Am selben Tag wurde dessen "Wirtschaftswende"-Papier bekannt, in dem er eine grundlegende Neuausrichtung der Wirtschaftspolitik forderte. Dass SPD und Grüne auf diese Forderungen nicht eingehen würden, war dabei von Anfang an klar.

Schon längst nicht mehr auf Lindners Linie?

Für diese Koinzidenz gab es nur zwei Lesarten: Entweder Wissing war in die Pläne Lindners nicht eingeweiht oder die Meinungsverschiedenheiten waren zu dem Zeitpunkt schon so ausgeprägt, dass sie den Diskurs öffentlich austrugen. Wissing betonte jedenfalls bei der Ankündigung seines Parteiaustritts: "Parteiintern war meine Haltung allen seit Langem bekannt."

Offenbar war das auch zu den anderen Parteien durchgedrungen. Ohnehin war Wissing als Mensch beliebt bei den Koalitionspartnern. Persönlich schätzen ihn viele, heißt es aus Grünen-Kreisen. Kaum einer im Kabinett ließ in der Vergangenheit ein schlechtes Wort über Wissing fallen. Das Vertrauen war offenbar da: Schließlich habe Kanzler Olaf Scholz ihn in einem persönlichen Gespräch gefragt, ob er sein Amt als Verkehrsminister auch ohne die FDP-Kollegen fortführen wolle, erklärte Wissing in seinem Pressestatement.

Er betonte allerdings auch: "Ich distanziere mich damit nicht von den Grundwerten meiner Partei und möchte auch nicht in eine andere Partei eintreten." Er wolle keine Belastung für seine Partei sein. Lesen Sie Wissings Begründung hier im Wortlaut. Nun fragen sich viele: Wie konnte es so weit kommen?

Die Bindung zu Lindner war eng

Ursprünglich hatte Wissing eine sehr enge Bindung zu Lindner. Zusammen erlebten sie den vorläufigen Tiefpunkt der Partei, als diese 2013 aus dem Bundestag ausschied. Lindner berief ihn 2020 zum Generalsekretär, nachdem dessen Zusammenarbeit mit Linda Teuteberg gescheitert war. Für die Entscheidung, das Amt zu übernehmen, sei auch ausschlaggebend gewesen, dass er die Zusammenarbeit mit Christian Lindner "wirklich schätze", sagte Wissing damals dem "Tagesspiegel".

Doch das wandelte sich offenbar während der gemeinsamen Zeit im Kabinett, heißt es aus Regierungskreisen. Lindner räumte Wissing demnach keine Steine aus dem Weg, sondern im Gegenteil legte ihm eher welche auf diesen. Bestimmte EU-Vorhaben blockierte Wissing wohl auch auf Druck von Lindner.