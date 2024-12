Olympiasieger und Boxweltmeister: Henry Maske hat eine außergewöhnliche Karriere hinter sich. Vor vielen Jahren zog der gebürtige Brandenburger nach Nordrhein-Westfalen. Welche Erfahrungen hat er dort gemacht? Was unterscheidet die Ostdeutschen noch von den "Wessis"? Und warum sind populistische Parteien in den neuen Bundesländern so stark?