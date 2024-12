Luftabwehr aktiv: Putin entschuldigt sich nach Flugzeugabsturz in Kasachstan

Nach dem Absturz der Passagiermaschine in Kasachstan mit 38 Toten hat sich Russlands Präsident Wladimir Putin bei dem aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev für den Vorfall entschuldigt. Das teilte der Kreml in Moskau nach einem Telefonat der beiden mit: "Wladimir Putin entschuldigte sich dafür, dass sich der tragische Vorfall im russischen Luftraum ereignete", hieß es in der Mitteilung.

Putin äußerte sich allerdings nicht dazu, ob russische Luftabwehrraketen das Flugzeug trafen, was von vielen Experten vermutet wird. Noch am Freitag hatte der Kreml eine Stellungnahme zu dem Absturz abgelehnt und betont, dass die Ergebnisse der Untersuchungen der aserbaidschanischen und kasachischen Behörden abgewartet werden müssten.

Traf eine Flugabwehrrakete des Typs Panzir S den Flieger?

Die Maschine der Fluglinie Azerbaijan Airlines mit 67 Menschen an Bord war am Mittwoch in Aktau in Kasachstan abgestürzt. Das Flugzeug hätte eigentlich von Baku nach Grosny, in die Hauptstadt der russischen Teilrepublik Tschetschenien, fliegen sollen. Beim Landeanflug wurde sie aber beschädigt.