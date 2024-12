Wehrbeauftragte beklagt: Bundeswehr fehlen Tausende Soldaten

Legendäres Hotel geht in Flammen auf

Von dpa Aktualisiert am 29.12.2024 - 04:30 Uhr

Vermisst Personal in der Truppe: Wehrbeauftragte Eva Högl

Die Wehrbeauftragte blickt auf das letzte Jahr ihrer Amtszeit. Sie sieht drängende Probleme, deren Lösung wegen der Bedrohung durch Russland nun vorankommen müsse.

Die Wehrbeauftragte des Bundestages, Eva Högl, fordert mehr Anstrengungen, um Personal für die Bundeswehr zu gewinnen. Bis zur Zielgröße von 203.000 Soldaten fehlten weiter rund 20.000 Männer und Frauen, sagte die SPD-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

"Außerdem sind viele Dienstposten nicht besetzt", beklagte sie. Und die tatsächliche Einsatzbereitschaft liege in vielen Verbänden nur um die 50 Prozent. "Das ist deutlich zu wenig", warnte Högl angesichts der angespannten Sicherheitslage nach der Invasion Russlands in die Ukraine. Schon im Frühjahr hatte sie in ihrem Jahresbericht beklagt, dass die Truppe immer weiter altere und schrumpfe.

Weiter sagte Högl der dpa: "Personal halte ich für das wichtige Thema für das Jahr 2025." Sie plädierte auch dafür, einen neuen Anlauf zu nehmen für eine breiter angelegte Dienstpflicht für junge Männer und auch Frauen.

Die Wehrbeauftragte hilft nach Artikel 45b des Grundgesetzes dem Bundestag bei der Kontrolle der Streitkräfte. Sie gilt aber auch als Anwältin der Soldaten, die sich jederzeit an sie wenden können. Högls fünfjährige Amtszeit endet in diesem Mai.

"Die Personallage muss höchste Aufmerksamkeit bei allen politisch Verantwortlichen haben", forderte Högl. Die bisherigen Maßnahmen könnten hoffentlich helfen, das Niveau zu halten. Ausreichend sei das aber nicht.

Högl bekräftigt Ruf nach Dienstpflicht mit einem Gesellschaftsjahr

Zu einer breiter angelegten Dienstpflicht für junge Männer und auch Frauen sagte sie: "Ich favorisiere ein Jahr für die Gesellschaft und fände es gut, wenn es verpflichtend wäre. Mit einer Bandbreite von Möglichkeiten: Kultur, Umwelt, sozialer Bereich, Blaulichtorganisationen und Bundeswehr - und das für alle Geschlechter", so Högl. Das würde auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken.

Ein solcher Plan würde über das Wehrdienstmodell von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hinausgehen. Pistorius beabsichtigt, wieder eine Wehrerfassung zu installieren und für junge Männer eine Auskunftspflicht über ihre Bereitschaft zum Wehrdienst einzuführen.

"Boris Pistorius wollte mehr, doch mit der bisherigen Regierungskoalition war nicht mehr möglich", so Högl mit Blick auf die Ampel-Koalition. "Sein Vorschlag wäre ein guter Start und erster Schritt gewesen. Es wäre gut, wenn der nächste Bundestag das Thema zügig diskutiert und entscheidet."

Bei den Zielen der Zeitenwende "noch nicht am Ziel"

Der Angriff Russlands auf die Ukraine im Februar 2022 habe die Bundeswehr verändert. "Diese Zeitenwende ist auch ein Auftrag für weitere Reformen und mehr Tempo. Das betrifft Material, Personal und Infrastruktur. Und da sind wir noch nicht am Ziel", sagte Högl.

Mit Blick auf die am 23. Februar geplante Neuwahl des Bundestages forderte sie, die Angelegenheiten der Bundeswehr und der Verteidigungspolitik nicht in einer Logik von Opposition und Regierung zu diskutieren. Nötig seien große Einigkeit und breite Mehrheiten im Bundestag. Der Verteidigungsetat müsse auch wachsen, um gutes Personal in der Bundeswehr zu halten.

Bürokratie in der Truppe "wird immer schlimmer"

"Am Ende kostet die vollständige Einsatzbereitschaft unserer Bundeswehr viel Geld - und das Geld muss bereitgestellt werden. Es ist gut investiertes Geld in Frieden und Freiheit", sagte Högl. Und: "Wie es finanziert wird, entscheidet das Parlament. In diese Debatte mische ich mich nicht ein."