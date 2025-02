US-Präsident Donald Trump hat mit Kremlchef Wladimir Putin telefoniert und sofortige Verhandlungen über ein Ende des russischen Kriegs gegen die Ukraine vereinbart, wie er auf seinem sozialen Netzwerk Truth Social mitteilte. Der Kreml bestätigte das Telefonat. Die beiden verständigten sich demnach auf eine enge Zusammenarbeit und ein baldiges persönliches Treffen.

Trump informierte Wolodymyr Selenskyj anschließend. Dass er mögliche Friedensverhandlungen ohne den ukrainischen Präsidenten angeht, ist höchst bedenklich – und zeigt, dass Trump offenbar ohne die Ukraine über die Zukunft des Landes entscheiden will. Außenministerin Annalena Baerbock machte derweil klar: "Es kann keine Entscheidungen über die Ukraine ohne die Ukraine geben."

Trumps Regierung legte sogleich erstmals öffentlich dar, wie sie sich einen Deal für ein Kriegsende vorstellt – und zwar gleich an mehreren Stellen ganz im Sinne Moskaus. So soll die Ukraine ihr Streben nach einem Nato-Beitritt aufgeben. Die USA sehen die Europäer indes weitgehend allein in der Pflicht, die Ukraine zu unterstützen und einen Frieden militärisch abzusichern.

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth präsentierte Trumps Vorstellungen bei einem Ukraine-Treffen in Brüssel. Er bestätigte damit düstere Vorahnungen der Ukrainer und Europäer – und stellt die bisherige Ukraine-Politik der USA auf den Kopf. Unser USA-Korrespondent Bastian Brauns analysiert die Folgen des Vorstoßes.

Vorerst kein ultrarechter Kanzler für Österreich: FPÖ-Chef Herbert Kickl ist kurz vor dem Einzug ins Kanzleramt doch noch gescheitert. Kickl gab nach dem Platzen der Koalitionsgespräche mit der konservativen ÖVP den Auftrag zur Bildung einer Regierung zurück.

Die konservative ÖVP sieht die Verantwortung für das Scheitern der Koalitionsgespräche derweil beim FPÖ-Chef. Nicht zuletzt, dass die FPÖ auf das Innenministerium beharrte, das auch für die internationale Zusammenarbeit der Geheimdienste verantwortlich ist, sei inakzeptabel gewesen, sagte ÖVP-Chef Christian Stocker.

So drehen sich die Koalitionsverhandlungen in Österreich weiter im Kreis. Zuvor waren bereits Gespräche zwischen ÖVP, der sozialdemokratischen SPÖ und den liberalen Neos gescheitert. Bundespräsident Alexander Van der Bellen schlug mehrere mögliche Optionen vor. Neuwahlen, eine neue Minderheitsregierung oder eine Expertenregierung. Zudem schloss er nicht aus, dass sich Parteien in einem weiteren Anlauf doch noch auf eine tragfähige Koalition einigen könnten. Alles ist wieder offen.

Das Staatsoberhaupt will jetzt in Gesprächen mit den Parteichefs nach Kompromissen suchen. Davon hat man in den vergangenen Monaten in der gesamten politischen Landschaft Österreichs allerdings recht wenig sehen können.

Islamistisch motivierter Angriff? In Stuttgart beginnt der Prozess gegen den mutmaßlichen Islamisten Sulaiman A., dem der Mord am Mannheimer Polizisten Rouven Laur sowie versuchter Mord in fünf Fällen vorgeworfen wird. Der zum Tatzeitpunkt 25-jährige Afghane hatte am 31. Mai 2024 auf dem Mannheimer Marktplatz Teilnehmer einer Kundgebung der islamkritischen Bewegung Pax Europa sowie einen Polizisten mit einem Messer verletzt. Der 29 Jahre alte Laur erlag später seinen Verletzungen.

Kahlschlag bei der Commerzbank? Beflügelt von einem Rekordgewinn, plant die von der italienischen Unicredit bedrängte Großbank für die nächsten Jahre. Die Strategie will der Frankfurter Dax-Konzern an diesem Donnerstag veröffentlichen. Auch ein großer Stellenabbau steht im Raum: bis zu 4.000 Jobs, also ein Zehntel der Beschäftigten.

"Klartext" von Kandidaten? Um 19.25 Uhr läuft im ZDF eine Debatte zwischen Olaf Scholz, Friedrich Merz, Robert Habeck und Alice Weidel. Bürgerinnen und Bürger haben in der Sendung die Gelegenheit, den Kanzlerkandidaten ihre Fragen zu stellen. Moderiert wird der Talk von Bettina Schausten und Christian Sievers. Wir tickern die Debatte für Sie mit.

Che Guevara (r.) und Fidel Castro waren fanatische Kommunisten, 1959 waren sie auf Kuba am Ziel ihrer revolutionären Träume angekommen. Mehr erfahren Sie hier.

Das Umweltbundesamt warnt derzeit vor einer "außergewöhnlich schlechten" Luftqualität in ganz Deutschland. Dies liege vor allem an der hohen Belastung mit Feinstaub. Meine Kolleginnen Melanie Rannow und Christiane Braunsdorf aus dem Gesundheitsressort erklären Ihnen, wie Sie sich schützen können.

Es ist natürlich irrwitzig, mit der Kettensäge oder Elon Musk dem Wildwuchs der Verwaltung zu begegnen. Aber der Befund stimmt. Eine edle Aufgabe für die nächste Bundesregierung. Das Werkzeug dafür steht in Bonn bereit, schreibt mein Kollege Christoph Schwennicke in seiner Kolumne.

