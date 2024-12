Wortwörtlich soll der Veranstalter dabei in einer E-Mail gewarnt haben, dass verschiedene Fahrzeuge der Polizei falsch aufgestellt seien: "Im Bereich der Hartstraße stehen die Fahrzeuge teilweise immer wieder an der falschen Position [...] Ich habe die Kollegen nett angesprochen und sie sagten mir, dass sie O-Ton: ‚keine Informationen zum Einsatz hier haben‘".

Bundestag beginnt Aufarbeitung

Unter anderem gehe es dabei um den Vorwurf der fahrlässigen Tötung durch Unterlassen. Dabei werde in alle Richtungen ermittelt, so ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft. Die polizeilichen Ermittlungen würden von der Polizeiinspektion Halle geführt. Der Fokus liege allerdings zunächst auf den Ermittlungen im Hauptverfahren gegen den mutmaßlichen Attentäter.

Bundesregierung will Ermittlungen abwarten

Die Bundesregierung will nach dem Anschlag vorerst noch keine Konsequenzen ziehen. Die Ermittlungen der Sicherheitsbehörden müssten zunächst abgewartet werden, sagte Regierungssprecherin Christiane Hoffmann am Montag in Berlin. Kanzler Olaf Scholz (SPD) habe zuletzt aber deutlich gemacht, dass die Sicherheitsbehörden mehr Befugnisse gegen Verdächtige bräuchten. Ein entsprechendes Sicherheitspaket – geschnürt nach dem Anschlag in Solingen – sollte so rasch wie möglich vom Parlament beschlossen werden.