Aktualisiert am 04.03.2025 - 13:03 Uhr

Aktualisiert am 04.03.2025 - 13:03 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Die Bundesbank schlägt eine Reform der Schuldenbremse vor, um dem Bund mehr Spielraum für Milliardeninvestitionen in Infrastruktur und Verteidigung zu verschaffen. Ein entsprechendes Papier liegt der Deutschen Presse-Agentur vor.

Im Kern schlägt die Bundesbank höhere Verschuldungsspielräume vor, "die allerdings zum guten Teil für zusätzliche Sachinvestitionen reserviert sind". Orientieren soll sich die Neuverschuldung daran, ob die Staatsverschuldung über oder unter 60 Prozent der Wirtschaftsleistung liegt. Diese Marke ist in den EU-Maastricht-Verträgen als Verschuldungsgrenze festgezurrt.

Größerer Spielraum für neue Kredite

EU-Schuldenregeln "zentraler Orientierungspunkt"

Die Bundesbank betont, die EU-Schuldenregeln stünden nicht infrage, die 60-Prozent-Regel sei "zentraler Orientierungspunkt der Vorschläge". Bei einer Schuldenquote über 60 Prozent müsse die Obergrenze so gewählt sein, "dass sie die Schuldenquote wieder unter 60 Prozent zurückführt".

Stoppschild für die Neuverschuldung

Die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse soll verhindern, dass der Schuldenberg so groß wird, dass der Staat immer neue Kredite aufnehmen muss, um diesen abzutragen. Die konjunkturelle Komponente der Schuldenbremse erlaubt jedoch die Aufnahme zusätzlicher Schulden während eines konjunkturellen Abschwungs. Diese müssen im Falle einer besseren wirtschaftlichen Lage wieder zurückgeführt werden.

Zudem kann die Schuldenbremse "im Falle von Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notlagen, die sich der Kontrolle des Staates entziehen", ausgesetzt werden. Diese Ausnahmeregelung wurde in den Jahren 2020 bis 2022 genutzt – zunächst wegen der Corona-Pandemie, dann, um die wirtschaftlichen Folgen des russischen Angriffs auf die Ukraine inklusive Energiekrise abzufedern.

Debatte um Reform der Schuldenbremse

Kritiker meinen, die Schuldenbremse behindere notwendige Investitionen etwa in Klimaschutz und die Infrastruktur wie Straßen und Schienen. Ungeklärt ist auch, wie Deutschland höhere Verteidigungsausgaben finanzieren will. Nach der Bundestagswahl hat die Diskussion über eine Reform der Schuldenbremse an Fahrt gewonnen. Die Union spricht sich bisher gegen eine Aufweichung aus, während SPD und Grüne diesen Weg bevorzugen.