Grünen-Parteitag: Kämpferischer Start in die Opposition

Baerbock: Müssen auch sagen, wen wir abschieben wollen

Von der Union verlangte Dröge, diese müsse in der Asylpolitik eine Haltelinie formulieren. Grenzschließungen seien nicht die Antwort. Beim Umgang mit der Migration gingen die Meinungen auseinander - wie so oft. Svenja Borgschulte, die Vorsitzende einer Grünen-internen Arbeitsgruppe zum Thema, warf ihrer Partei vor, nicht genug gegen den Rechtsruck getan zu haben. Diese hätte bei der Verteidigung der Menschenrechte mutiger und klarer sein müssen, forderte sie.

Die geschäftsführende Außenministerin Annalena Baerbock hielt dagegen. In ihrem Bundesland Brandenburg habe sich der Diskurs nach rechts verschoben, durch die AfD , aber auch durch CDU und SPD . Sie werde dort gefragt, warum die Grünen all die Islamisten ins Land ließen.

Die Delegierte Leonie Wingerath aus Berlin antwortete Baerbock: "Aus meiner Sicht dürfen Abschiebungen niemals zu einem Ersatz-Strafrecht werden." Zum Zeitpunkt, als Parteichefin Franziska Brantner eine Koalition mit der Union auch dann nicht ausgeschlossen habe, als diese im Bundestag mit der AfD abstimmte, sagte sie: "In diesem Moment war ich dem Parteiaustritt so nah wie nie zuvor."

Habeck mit sich im Reinen - und vermisst mündige Bürger

Auch bei der Wahlkampf-Analyse gehen die Meinungen auseinander. Trotz eines enttäuschenden Wahlergebnisses von 11,6 Prozent ist Kanzlerkandidat Robert Habeck nach wie vor mit sich zufrieden. "Andere hätten vermutlich mehr Grund, sich zu fragen, was in ihrem Wahlkampf schiefgelaufen ist."

Seine Partei und er seien nie so sehr eins gewesen wie in den letzten Wochen des Wahlkampfs, sagte Habeck. In dieser Zeit hatte es allerdings durchaus interne Kritik an ihm gegeben, unter anderem wegen harscher Töne zum Thema Migration.