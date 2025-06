Hohe Schulden, viel Geld fürs Militär: Kabinett billigt Etat

Aktualisiert am 24.06.2025 - 13:36 Uhr

Finanzminister Klingbeil stellt seine Etatpläne in Berlin vor. (Quelle: Kay Nietfeld/dpa/dpa-bilder)

Der Haushaltsentwurf von Finanzminister Klingbeil geht durchs Kabinett. Die neue Bundesregierung will in Verteidigung, Infrastruktur und Wirtschaft investieren - und deutlich mehr Schulden machen.

So hohe Schulden wie lange nicht mehr: Finanzminister Lars Klingbeil hat seinen ersten Haushaltsentwurf durchs Kabinett gebracht. Seine Pläne markieren eine Kehrtwende nach der FDP-geprägten Finanzpolitik der Ampel-Koalition. Mit neuen Krediten und Sondervermögen will die Bundesregierung in Verteidigung investieren, die Infrastruktur modernisieren und Deutschlands Wirtschaft auf Wachstumskurs bringen. Schwarz-Rot habe verstanden, "dass im Land etwas anders werden muss", sagte der SPD-Chef. Der Stillstand und die lange Phase der Unsicherheit müssten beendet werden.