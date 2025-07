Deutlich weniger Asyl-Erstanträge im ersten Halbjahr

Mehrere Gründe für Rückgang

Ein weiterer Faktor ist die veränderte Lage in Syrien , wo im Dezember Langzeitmachthaber Baschar al-Assad gestürzt worden war. Syrien, jahrelang Hauptherkunftsland von Asylbewerbern in Deutschland, lag im ersten Halbjahr 2025 mit 15.127 Anträgen knapp hinter Afghanistan , das mit 15.181 Erstanträgen nun die Liste der wichtigsten Herkunftsstaaten anführt.

Polen startet Kontrollen - negative Folgen erwartet

Als Reaktion darauf will Polen am Montag seinerseits vorübergehend Kontrollen an der Grenze zu Deutschland einführen. Nicht nur die Regierung in Warschau rechnet damit, dass das negative Auswirkungen auf den Verkehr in der Region haben dürfte. Brandenburgs Innenminister René Wilke (parteilos, für SPD) und die Industrie- und Handelskammern in Brandenburg und Sachsen warnen vor großen Staus.