Richterwahl: SPD nennt CSU-Aussagen «unerträglich»

So mancher in der Union meint, Frauke Brosius-Gersdorf sollte auf ihre Kandidatur verzichten. (Archivbild) (Quelle: Britta Pedersen/dpa/dpa-bilder)

Merz setzt auf geräuschlose Lösung hinter den Kulissen

Wie der Konflikt nun gelöst werden kann, ist völlig offen. Die SPD hält an der Kandidatur von Brosius-Gersdorf fest. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat wiederholt erklärt, dass man in der Koalition ohne Zeitdruck gemeinsam nach einer Lösung suchen wolle. Dabei schloss er zuletzt auch einen Rückzug von Kandidaten nicht aus. Zugleich verurteilte er die Anfeindungen und Drohungen gegen die Potsdamer Staatsrechtlerin Brosius-Gersdorf als völlig inakzeptabel.

SPD: "Diesen Fehler hat allein die Union zu korrigieren"

Aus der Unionsfraktion kommt aber weiter Kritik an der Kandidatin. Bär verteidigte diese Kritik vor einer Woche in der ARD-Talkshow "Maischberger" und forderte "ein bisschen Resilienz" von der Juraprofessorin. Von jemandem, der sich ins höchste deutsche Gericht wählen lassen wolle, müsse man auch Kritikfähigkeit erwarten können.

Linnemann bleibt zuversichtlich: "Wir kriegen das hin"

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann zeigte sich zuversichtlich, dass der Konflikt trotzdem beigelegt werden kann. "Ja, wir kriegen das hin", sagte er dem "Tagesspiegel". Wichtig sei, dass man in der Koalition "hinter den Kulissen und in aller Ruhe zu einer breit getragenen Lösung kommen". Details wollte er nicht nennen. SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf bekräftigte in den Funke-Zeitungen, jetzt sei die Union in der Pflicht. Die SPD bestehe auf den Verabredungen.