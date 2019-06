Ermordeter CDU-Politiker Lübcke

Polizei nimmt dringend Tatverdächtigen fest

16.06.2019, 15:54 Uhr | dpa, dru

Beisetzung in Wolfhagen-Istha: Ein Bild Walter Lübckes steht hinter dem Sarg des ermordeten Politikers. (Quelle: Swen Pförtner/dpa)

Zwei Wochen nach der Ermordung des CDU-Politikers Walter Lübcke ist ein dringend Tatverdächtiger gefasst worden. DNA-Spuren führten die Ermittler zu dem 45-Jährigen. Gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen.

Im Fall der Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke (CDU) hat die Polizei einen dringend Tatverdächtigen festgenommen. Ein 45-jähriger Mann sei von Spezialeinheiten der hessischen Polizei in Kassel gefasst worden, teilten Staatsanwaltschaft Kassel und das hessische Landeskriminalamt mit. Der dringend Tatverdächtige wurde am Sonntag in Untersuchungshaft genommen.

Tatort in Wolfhagen-Istha: Ermittler suchen auf der Terrasse des Hauses von Walter Lübcke nach Spuren. (Quelle: Swen Pförtne/dpa)

Der 65-jährige Lübcke war in der Nacht zum 2. Juni gegen 0.30 Uhr auf der Terrasse seines Wohnhauses in Wolfhagen-Istha entdeckt worden. Er hatte eine Schussverletzung am Kopf und starb kurz darauf. Eine 50-köpfige Sonderkommission unter Leitung des hessischen Landeskriminalamts hatte die Ermittlungen aufgenommen.





Der nun inhaftierte Verdächtige wurde bereits am frühen Samstagmorgen gegen 02.00 Uhr festgenommen. Weiter teilten die Behörden mit: "Die Festnahme erfolgte aufgrund eines DNA-Spurentreffers." Weitere Informationen zur Festnahme und zum Stand der Ermittlungen wollen Staatsanwaltschaft und LKA kommende Woche bekannt gegeben.