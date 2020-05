Virologe zur Corona-Pandemie

Drosten: Frühe Reaktion verhinderte bis zu 100.000 Tote

29.05.2020

Virologe Christian Drosten hält einen zweiten Shutdown in der Corona-Pandemie für wenig wahrscheinlich. Umso mehr ist er überzeugt, dass die Reaktion der Regierung deutlich mehr Todesfälle verhinderte.

Laut Johns-Hopkins-Universiät sind in Deutschland bislang 8.470 Menschen (Stand: 29.Mai, 8 Uhr) an Covid-19 gestorben. 182.196 Menschen sind in Deutschland infiziert. Weltweit sind es 5,8 Millionen. Christian Drosten, ist überzeugt, dass es deutlich mehr deutsche Todesopfer hätte geben können. "Wenn wir nicht so früh hätten testen können, wenn wir Wissenschaftler nicht die Politik informiert hätten – ich glaube, dann hätten wir in Deutschland jetzt 50.000 bis 100.000 Tote mehr", erklärte er im Interview mit dem "Spiegel".

"Ohne zweite Welle" könnte Deutschland durch die Krise kommen

Zudem räumte er ein, dass Deutschland womöglich einem zweiten Shutdown entgehen könne. Es gebe theoretisch die Möglichkeit, "ohne zweite Welle durchzukommen", erklärte der Virologe. "Jetzt kennen wir das Virus genauer, wir wissen besser, wie es sich verbreitet.". Dabei verwies er auf die sogenannten Superspreader, auf die er auch in der aktuellen NDR-Podcastfolge noch einmal genauer eingegangen war.

"Wir haben mit vergleichsweise milden Maßnahmen eine Pandemiewelle gestoppt, und zwar total effizient." Auch eine kürzere Quarantänezeit hält der Virologe für möglich. Kontaktpersonen könnten in Zukunft nur eine gute Woche in der Isolation verbringen müssen, denn "die Inkubationszeit und die Zeit, in der man ansteckend ist, das alles ist nämlich deutlich kürzer als anfangs gedacht". Das Land befinde sich ohnehin in einer guten Situation, erklärte Drosten in dem Interview.

Zustimmung an Drostens These kommt aus Bonn

Auch der Bonner Virologe Hendrik Streeck glaubt nicht, dass Deutschland von einer gewaltigen zweiten Corona-Welle überrollt wird. Er vermute, dass es immer wieder lokale Ausbrüche geben werde. "Das wird vielleicht im Herbst auch vermehrt und überraschend geschehen - aber ich glaube nicht, dass wir eine zweite Welle sehen werden, die uns regelrecht überschwemmt und überfordert", sagte Streeck den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND).

Grundsätzlich sieht Streeck gute Chancen, das Virus beherrschbar zu halten. Einen entscheidenden Schlüssel für die Eindämmung sieht er vor allem in dem Verbot von Großveranstaltungen. "Die zu unterbinden, scheint am ehesten was gebracht zu haben", sagte der Direktor des Instituts für Virologie an der Uniklinik Bonn.

Impfstoff bleibt Hauptwaffe gegen Coronavirus

Als Hauptwaffe gegen das Coronavirus gilt ein Impfstoff, an dem weltweit mit Hochdruck geforscht wird. Einige Kandidaten sind in ersten klinischen Tests, mit einem Impfstoff wird in diesem Jahr allerdings nicht mehr gerechnet.

Streeck zweifelt indes an einem baldigen Erfolg der Impfstoffsuche. "Gegen HIV wurden schon über 500 Impfstoffe konstruiert, aber keiner hat funktioniert", sagte er. Man müsse sich auch auf die Möglichkeit einstellen, dass kein Impfstoff gefunden werde. "Das Virus ist da und wird bleiben. Und wir müssen uns darauf einstellen, damit umzugehen", sagte Steeck.