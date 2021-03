Zoff um Corona-Maßnahmen

Merkel unterbricht Gipfel: "So können wir nicht bestehen"

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) beim Corona-Gipfel in Berlin: Bund und Länder ringen um eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen. (Quelle: Jesco Denzel/Reuters)

Heftiger Streit beim Corona-Gipfel in Berlin: Kanzlerin Merkel unterbricht das Treffen mit den Ministerpräsidenten. Ihr gehen offenbar einige Maßnahmen nicht weit genug, auch um Urlaub soll gestritten werden.

Kanzlerin Angela Merkel hat die Beratungen mit den Ministerpräsidenten auf dem Corona-Gipfel in Berlin unterbrochen. Das berichten "Spiegel" und "Bild" übereinstimmend. Die Kanzlerin soll dabei ihren Unmut über die beschlossenen Maßnahmen zum Ausdruck gebracht haben. "So können wir vor der Öffentlichkeit nicht bestehen", soll Merkel auf dem Bund-Länder-Treffen geäußert haben. Sie halte die Maßnahmen nicht für ausreichend, um mit der Ausbreitung der Mutationen in Deutschland fertig zu werden.

Laut Informationen der "Bild" soll es bei der Auseinandersetzung außerdem um den Osterurlaub gegangen sein. Die Kanzlerin sieht Urlaubsreisen als große Gefahr für ein erneutes exponentielles Wachstum der Infektionszahlen. Merkel zeigte sich außerdem unzufrieden über das Vorgehen gegen die Pandemie. "Wir beschließen heute, dass wir das einhalten, was wir das letzte Mal beschlossen haben", sagte sie mit Blick auf die "Notbremse". Das sei in einer Zeit des Wachstums der Infektionszahlen zu wenig.

Der Corona-Gipfel wurde nach dieser Auseinandersetzung für fünfzehn Minuten unterbrochen, berichtet der "Spiegel".

Bund und Länder betonen Umsetzung der Notbremse

Bund und Länder wollen die vereinbarte "Notbremse" als wichtigen Mechanismus für die weitere Eindämmung des Coronavirus hervorheben. Angesichts der exponentiell steigenden Infektionsdynamik müsse sie für weitere "inzidenzabhängige Öffnungsschritte" konsequent umgesetzt werden, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Montag aus mehreren Quellen aus den Beratungen von Bund und Ländern. Ein endgültiger Beschluss über die künftigen Corona-Maßnahmen stand aber noch aus.

Die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten hatten die "Notbremse" bei ihren Beratungen Anfang März mit Blick auf mögliche weitere Öffnungsschritte bei stabiler oder sinkender Infektionslage beschlossen. Sie sieht die Rücknahme von Öffnungen vor, wenn die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen in einer Region oder in einem Land an drei aufeinander folgenden Tagen über die Schwelle von 100 steigt.

Bundesweit lag diese Sieben-Tage-Inzidenz nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von Montag nun bei 107,3 - und damit etwas höher als am Vortag mit 103,9.