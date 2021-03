Merkel: Werden 50- bis 70-Jährige auf Intensivstationen haben

LIVERegierungserklärung im Bundestag

Die vergangenen Tage waren für Bundeskanzlerin Merkel politisches Dynamit. Nun stellt sie sich im Bundestag den Fragen der Abgeordneten. Verfolgen Sie ihre Rede und die Fragerunde jetzt live.

Die Lage in Deutschland spitzt sich zu: Die Corona-Fallzahlen steigen, die Impfungen gehen nicht schnell genug voran, die erst geplanten Ruhetage zu Ostern hat die Bundesregierung am Mittwoch wieder zurück genommen. Nun stellt sich Bundeskanzlerin Angela Merkel den Fragen der Abgeordneten – kurz nach ihrer historischen Entschuldigung. Die Befragung soll 90 Minuten dauern.

10.30 Uhr: Katrin Göring-Eckardt (Grüne): Es sei gut, Fehler zu zu geben, aber es sei auch zwingend, daraus zu lernen. Was dieser Bundesregierung fehle, sei der Pragmatismus, daraus was zu machen.

Es bräuchte Mut und Entschlusskraft. Wir seien in einer Sackgasse und das mitten in einer Welle, die so wahnsinnig gefährlich sei. Die nächsten Schritte müssten öffentlich beraten werden. "Bund und Länder zusammen, selbstverständlich, ja was denn sonst?"

Es brauche jetzt einen Kurs aus Vorsicht und Vernunft. "Es hilft nichts, die Verantwortung hin und her zu schieben." Es brauche Millionen Tests, die an Kitas und Schulen kommen müssen. "Wir müssen auch dafür sorgen, dass die Büros zu sind." Das finde noch immer nicht überall statt. Deshalb wäre es so wichtig, das nun verbindlich zu machen. Zudem müsse es nun endlich einen verbindlichen Öffnungs-Stufenplan geben. "Es ist jetzt die Zeit, das Beste daraus zu machen."

10.20 Uhr: Amira Mohammed Ali (Linke) sagt zu Kanzlerin Merkel: "Ich muss es leider so klar sagen, wenn ihre Regierung nicht so versagt hätte, hätte diese dritte Welle abgemildert, wenn nicht sogar vermieden werden können."

Monate später gebe es noch immer nicht genug Tests, um sicheren Präsenzunterricht zu gewährleisten. "Ihr Corona-Management ist ein Trümmerhaufen." Die Abgeordnete sagt, Merkel habe es nicht geschafft, Hoffnung zu geben. Es sei oft nur bei Ankündigungen geblieben. Es sei ein Armutszeugnis, dass erst acht Prozent der deutschen Bevölkerung geimpft sei. "Es ist immer noch nicht gelungen, die Verwundbarsten zu schützen."

Es müsse alles in die Impfstoff-Produktion gesetzt werden, auch die Patente müsse man frei geben. Aus Brüssel würden falsche Signale kommen. Es habe geheißen, es gebe keinen Bedarf am russischen Impfstoff. "Das passt nicht zusammen." Es dürfe jetzt keine ideologischen Scheuklappen geben.

Die Zahl der Pflegekräfte sei in der Krise um 9.000 zurück gegangen. Das sei eine Zahl, die sehr aussagekräftig ist. "So kann es doch nicht weiter gehen. Wir brauchen einen sozialen Aufbruch."

10.06 Uhr: Ralph Brinkhaus: Viele Menschen seien wütend und zornig. Deutschland habe neun Landaußengrenzen, man müsse auch auf andere Länder schauen. Europa sei unsere Wirklichkeit, deshalb könne man diese Pandemie auch nur europäisch lösen. "Deshalb müssen wir Solidarität üben." Das sei die Ausnahme der Krise. Er lehne es ab, was die AfD gesagt habe, dass es der Weg in eine Schulden-Union sei.

Man solle sich überlegen, wie mit Fehlern umgegangen werde. Die Aufgabenverteilung durch den Föderalismus in dieser Krise sei schlecht. Es müsse darüber gesprochen werden, einen Rahmen zu schaffen, wie besser und schneller in einer Krise wie dieser gehandelt werden könne. "Wir brauchen in diesem Land nicht nur eine Reform, sondern vielleicht auch eine kleine Revolution." Diesen Staub müsse man beseitigen.

Zum Ende seiner Rede erklärt Brinkhaus: Es sei ein schleichendes Gift, das in das Land einsickere. Das Gift der Wut. "Fehler müssen benannt, persönliches Fehlverhalten bestraft werden. Aber bitte: lasst uns zusammen bleiben."

9.58 Uhr: Lindner: Die Antwort sei: parlamentarische Demokratie. Das sei wichtig für einen Neustart. Lindner regt an, vor jeder Ministerpräsidentenkonferenz eine Regierungserklärung abzugeben. Dann könne vor den Beschlüssen debattiert werden. "Debatte ist ein Instrument der Qualitätssicherung." Die FDP sei gegen Reiseverbote. Es entspreche nicht der Lebenswirklichkeit der Menschen. Es brauche einen Neustart in der Bekämpfung der Pandemie.

Lindner halte es für sinnvoll, einen Sonderermittler einzusetzen, um die Beschaffungsprozesse im Gesundheitsministerium zu überprüfen. Dass sei auch wichtig für die Transparenz und das Vertrauen in der Bevölkerung.

Merkel spreche mit Biden im Rahmen des Europäischen Rates. Er rege an, über eine Kooperation zu sprechen.

Merkel tippt derweil etwas auf ihrem Handy.

9.51 Uhr: Christian Lindner (FDP): Merkel habe am Mittwoch die Kraft und Größe gehabt, eine Entscheidung zu revidieren. "Freiheitseingriffe sollte es nur dort geben, wo sie wirklich notwendig sind." Man müsse die sozialen Folgen stärker berücksichtigen. Es stelle sich immer wieder die Frage der gemeinsamen Verantwortung.

Eine weibliche Stimme ruft immer wieder etwas in die Ansprache von Lindner hinein. Er reagiert darauf nicht.

9.45 Uhr: Rolf Mützenich (SPD): Es sei beeindruckend, wie viele Menschen Außerordentliches geleistet hätten. "Zuversicht ist neben dem Impfen die beste Medizin." Das Soziale müsse in dieser Pandemie genauso im Fokus stehen, wie die Medizin.

Mützenich befürwortet die Verlängerung der Pflicht zum Homeoffice und auch die Unterstützung bei der Gründung von Betriebsräten. Es habe sich gezeigt, dass diese Pläne eine große Unterstützung sei, bei der Eindämmung der Pandemie. Dennoch wünsche er sich mehr Mut von Ministerpräsidentinnen und -präsidenten. Wenn es stimme, dass die Pandemie in Unternehmen so stark weiter gegeben werde, hätte man auch schon früher die Arbeitgeber in die Pflicht nehmen können.

Zudem lobt Mützenich Merkels Entschuldigung und ihre Einsicht, einen Fehler gemacht zu haben. Manchmal wundere es ihn allerdings, wer alles zu einem Experten in der Pandemie mutiert sei. Man solle viel "bescheidener auftreten, was man mit Rechthaberei eben nicht erreichen kann".

9.42 Uhr: Gauland: Die Auswirkung eines Lockdowns sei laut einer Studie kaum nachweisbar. "Die Dynamik der Pandemie schert sich offenbar nicht darum, ob das öffentliche Leben herunter gefahren wird." Man könne auch aus dem, was geschehen sei lernen.

9.38 Uhr: AfD-Vorsitzender Alexander Gauland: Es habe auffallen müssen, was mit einem Oster-Lockdown angerichtet werde. Spätestens wenn Mallorca-Urlaube, aber keine Inlandsreisen möglich seien, habe man sehen müssen, dass Merkel weit weg von der Bevölkerung sei. Merkel eile "von Misserfolg zu Misserfolg". Sie hinterlasse eine Schulden-Union. Die EU sei unfähig, Impfstoff zu beschaffen.

Joe Biden habe sich an das Trump-Motto "America first" gehalten und das sei richtig so.

Applaus von Abgeordneten

9.36 Uhr: Merkel hat ihre Rede beendet. Nun beginnt die Aussprache.

9.35 Uhr: Merkel: "Es gibt Millionen von Menschen die sich jeden Tag gegen die Pandemie stemmen." Dass seien Pfleger, Ärzte, Erzieher, Lehrer. "Ich weiß, wie schwer es viele haben. Man kann aber auch nichts erreichen, wenn man immer nur das Negative sieht." Das Licht am Ende des Tunnels sei sichtbar. Es gehe jetzt darum die Kraft zu bündeln.

9.33 Uhr: Merkel. "Wir werden alle brauchen, um die Impfstoffe zu verimpfen." 50.000 Hausarztpraxen sollen nach Ostern mit dem Impfen beginnen.

Rufe und Gelächter kommt von Abgeordneten. Was sie genau zwischen rufen, ist nicht zu verstehen.

9.30 Uhr: Merkel: Je stärker der anstieg, um so mehr Regeln müsse es geben. Neben der Notbremse sei klar gesagt worden, dass zusätzliche Maßnahmen eingefügt werden können. Dabei gebe es klare Unterschiede bei den Ansichten, welche Maßnahmen ergriffen werden müssten. "In bestimmten Situationen kann man nicht nichts machen."

Es würden nicht mehr die 90-Jährigen auf Intensivstationen liegen, sondern nun auch 50- und 60-Jährige. "Wenn wir uns ausruhen auf dem was wir haben, dann reicht es nicht."

Angela Merkel (CDU) sieht das Vermeiden Tausender weiterer Toter durch Covid-19 als maßgebliches Ziel in den kommenden Wochen der Pandemie in Deutschland an. "Wenn bei der Frage, wie wir jetzt vorgehen, der Osterlockdown einzig und allein eine wirklich positive Resonanz bei den Intensivmedizinern gefunden hat, dann sehen Sie, wie groß dort die Sorge ist", sagte sie am Donnerstag in einer Regierungserklärung im Bundestag. "Und es werden jetzt nicht mehr 90-Jährige sein, die in den Krankenhäusern liegen. Es werden 50-, 60- und 70-Jährige sein. Und das sind Menschen mit sehr vielen Jahren Lebenserwartung."

Merkel redet sich in Rage, bekräftigt mit fester und lauter Stimme den Kurs der EU. Mit der rechten Hand zur Faust geballt, unterstreicht sie die Dringlichkeit in dieser Pandemie.

9.28 Uhr: Ende April. Anfang Mai solle es ein klares Monitoring geben, inwiefern Arbeitgeber ihre Mitarbeiter testen. Am 13. April solle dazu im Kabinett entschieden werden, welche Folgen die Nicht-Einhaltung von Arbeitgebern hätten.

Die Bundeskanzlerin drohte dabei Unternehmen, die ihren Mitarbeitern keine Tests anbieten wollen, regulatorische Maßnahmen an.

9.25 Uhr: Merkel: Man sehe, dass einige Bundesländer die lokalen Öffnungsmöglichkeiten nutzen und das sei auch richtig. "Es wäre falsch, alle mit einem Maßstab zu belegen." Der Bund sei immer unterstützend tätig, jeder Bürger könne sich einmal die Woche testen lassen.

Merkel hat die Kommunen zu mehr Kreativität bei der Bewältigung der Corona-Pandemie aufgefordert. "Es ist keinem Bürgermeister und keinem Landrat verwehrt, das zu tun, was in Tübingen und Rostock gemacht wird", sagte Merkel am Donnerstag in einer Regierungserklärung im Bundestag. Die beiden Städte in Baden-Württemberg und Mecklenburg-Vorpommern gelten als vorbildlich in ihrer Strategie bei der Pandemie-Bewältigung.

"Die besten Testangebote nutzen nichts, wenn sie nicht wahrgenommen werden." Testen sei die "Brücke" auf den Weg dahin, bis eine Impfwirkung zu sehen sei. "Je mehr wir testen, umso weniger müssen wir einschränken."

Zu Schulen und Kitas sei eine Text-Taskforce gegründet worden. Für die Monate März und April seien genügend Selbsttests bestellt worden. Für 40.000 Schulen könne der Bund aber nicht die Teststruktur schaffen, dafür gebe es eben die föderale Ordnung.

9.23 Uhr: Merkel: Die Kanzlerin vergleicht die heutigen Zahlen mit denen des Vorjahrs. "Nach einem scharfen Lockdown am Anfang der Pandemie, ein leichter Sommer, ein Anstieg im Herbst und dann die Schließung vieler Einrichtungen", resümiert Merkel das erste Corona-Jahr. Wir seien nun in der dritten Welle und im exponentiellen Wachstum. Merkel verstehe die Bevölkerung und die Fragen nach Öffnungen und einer Rückkehr zur Normalität. "Nein, die Situation ist eine andere als im letzten Jahr." Der Rückschlag nach Weihnachten sei nicht vorhersehbar gewesen, die Mutationen nicht absehbar. Hätte es die nicht gegeben, würde Deutschland bei einer Inzidenz unter 50 liegen. "Wir befinden uns in einer neuen Pandemie."

9.20 Uhr: Nun geht Merkel auf die Bewältigung der Pandemie ein. Beratungen zum digitalen grünen Zertifikat seien angedacht. Bei 27 Mitgliedsstaaten sei das schwierig. "Wir wir europaweit unabhängiger werden" – auch das sei ein Thema. Das Problem mit der Impfstoffproduktion sei, wie viel Impfstoff in Europa produziert werden kann. "Wir müssen davon ausgehen, dass dieses Virus uns noch lange beschäftigen wird. Das geht weiter über dieses Jahr hinaus."

Abgeordnete applaudieren.

9.17 Uhr: Merkel: Die Beziehungen der EU zur Türkei und die Lage am Mittelmeer werde auf dem Gipfel besprochen. Gute Beziehungen seien enorm wichtig. "Es ist eine gute Nachricht, dass die Türkei ein Zeichen der Deeskalation im östlichen Mittelmeer gesetzt hat." Im Europäischen Rat sei besprochen worden, dass Gespräche mit der Türkei geplant seien. Sprachlosigkeit helfe nicht weiter, deshalb würden hochrangige Gespräche wieder aufgenommen werden. Vor allem das Thema der Migration spiele dabei eine Rolle, hier habe man Erfolge erzielt – wie etwa bei der Eindämmung von illegalen Schleusergeschäften.

9.15 Uhr: Merkel lobt noch einmal die Arbeit der Impfstoff-Entwickler. Deutschland habe dabei einen wichtigen Beitrag geleistet. "Es war richtig, auf die gemeinsame Beschaffung der EU bei Impfstoffen zu setzen." Es sei dennoch viel zu tun und es gehöre zu den Wahrheiten, dass diese Pandemie gezeigt habe, dass analysiert werden müsse, wo noch Schwächen liegen. "Europa darf in der Krise weder verharren noch erstarren." Die digitale Souveränität müsse jetzt umgesetzt werden. Das bedeute, dass Europa in der globalen Welt seine Kapazitäten ausbauen müsse. Vor allem im Bereich der Impfstoffe.

9.13 Uhr: Merkel: Der EU-Aufbaufond sei ein zeitlich begrenztes Instrument, mit dem die Pandemie bekämpft werden könne. Deshalb bitte sie dafür um Unterstützung.

9.12 Uhr: Merkel: "Bei allen Beschwerlichkeiten glaube ich, dass sich in der Pandemie wieder gezeigt hat, dass es gut ist, dass wir die Europäische Union haben."

Applaus von Abgeordneten. Bislang gab es keine Zwischenrufe, wie bei Regierungserklärungen zuvor.

9.10 Uhr: Kanzlerin Merkel: Wie beim Europäischen Rat vergangenen Jahres, zeige sich "dass die Pandemie bei weitem noch nicht überwunden ist". Sie ermutige alle einmal zu schauen, was so in den Nachbarländern los sei. "Wir haben ähnliche Entwicklungen in ganz Europa." Viele Menschen hätten ihr Leben verloren. Der wirtschaftliche Schaden sei immens.

9.08 Uhr: Bundeskanzlerin Merkel beginnt mit ihrer Regierungserklärung.

9.03 Uhr: Schäuble: "Unser Grundgesetz stellt den Bundestag ins Zentrum der politischen Ordnung." Das Parlament sei auch dazu da, den Bürgerinnen und Bürgern Vertrauen zu gehen. "Tut es das nicht, beschädigt es alle. Das sollten alle verstanden haben."

Abgeordnete applaudieren.

9.01 Uhr: Wolfgang Schäuble eröffnet die Sitzung. Er erinnert daran, dass schon vor Jahrzehnten im Bundestag über Impfungen debattiert wurde, damals wegen einer Pocken-Pandemie.

8.55 Uhr: Gleich beginnt die Regierungserklärung von Kanzlerin Merkel. Nach einer echten Chaos-Woche wird sie im Bundestag die neusten Corona-Beschlüsse rechtfertigen. Auch der heute beginnende EU-Gipfel wird Thema sein.