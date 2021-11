2G bundesweit, Impfpflicht: Darüber diskutierten Bund und Länder

Corona-Gipfel

Bei der Ministerpräsidentenkonferenz warnte die Kanzlerin eindringlich, die Länder forderten "schnellstmöglich" eine Impfpflicht in bestimmten Berufen. Was aus dem Treffen durchsickerte.

Seit 14 Uhr tagt die Bund-Länder-Runde zur aktuellen Corona-Krise. Gleich zu Anfang hat sich die geschäftsführende Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit scharfen Warnungen an die Runde gewandt: Nach Teilnehmerangaben sprach Merkel von einer "sehr drastischen Situation" und von einer "Notlage", wie mehrere Medien übereinstimmend berichten. Einzelne Instrumente stünden bald nicht mehr zur Verfügung, habe Merkel gesagt. Außerdem sei die Impflücke zu groß.

Außerdem forderte Merkel mehr Tempo bei den Auffrischungsimpfungen. Nach Teilnehmerangaben nannte Merkel bei den Bund-Länder-Beratungen als Ziel ein zeitnahes Angebot für 27 Millionen Impfungen, wie die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag erfuhr. Auch die "Bild"-Zeitung berichtete darüber.

Scholz verteidigt neue Grundlagen

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) bekräftigte in der Runde seine Kritik an den vom Bundestag an diesem Donnerstag beschlossenen neuen Rechtsgrundlagen für die Corona-Politik. Die Möglichkeiten der Länder reichten nicht aus, sagte Wüst nach Teilnehmerangaben.



Die Union kritisiert scharf, dass mit dem am Donnerstag im Bundestag beschlossenen geänderten Infektionsschutzgesetz nicht mehr das volle Instrumentarium zur Bekämpfung des Virus möglich ist – die Schließung von Betrieben sowie Ausgangssperren sollen nicht mehr möglich sein.

An der Videokonferenz unter Wüsts Vorsitz nehmen neben den Regierungschefs der Länder und Merkel auch der SPD-Kanzlerkandidat und Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) teil, daneben weitere geschäftsführende Bundesminister.

Nach den Teilnehmerangaben verteidigte Scholz die Beschlüsse des Bundestags zum von der neuen Ampelregierung erarbeiteten Infektionsschutzgesetz. Er verwies auf eine breite Palette an Maßnahmen, um die vierte Welle zu brechen. Diese gingen deutlich über das bisherige Instrumentarium hinaus. Das Maßnahmenpaket sieht unter anderem Vorgaben zum Nachweis von Impfung, Genesung oder Test (3G) am Arbeitsplatz und in Verkehrsmitteln vor. Der Bundesrat muss noch zustimmen, die Union droht aber mit Ablehnung.

Übersicht: Die folgenden Maßnahmen sind im Gespräch oder laut Berichten schon beschlossen:

Aufruf zum Impfen: Bund und Länder möchten die Impfkampagne stärken. Deshalb soll die Aufklärungskampagne über die "Stärken und Risiken des Impfens" ausgeweitet werden. Außerdem sollen Impfangebote ausgeweitet werden, sodass vermehrt auch das Impfen in Apotheken und durch mobile Impfteams möglich wird.

Die Länder fordern eine Impfpflicht gegen Corona "einrichtungsbezogen" für Personal in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen und bei mobilen Pflegediensten, wenn Kontakt zu besonders gefährdeten Personen besteht. Darauf einigten sich die Regierungschefs am Donnerstag bei Beratungen mit dem Bund, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen erfuhr. Eine abschließende Einigung auf ein Beschlusspapier gab es aber noch nicht. Auch Personal von Einrichtungen der Eingliederungshilfe soll unter die Impfpflicht fallen. Die Länder bitten den Bund, die Impfpflicht "schnellstmöglich umzusetzen".

Folgende Maßnahmenstufen seien demnach vorgesehen:



Ab Schwellenwert 3: Bund und Länder haben sich bei auf flächendeckende Zugangsbeschränkungen im öffentlichen Leben für nicht geimpfte Menschen geeinigt. So sollen laut Beschlussvorlage nur noch Geimpfte oder Genesene (2G) Zutritt etwa zu Freizeit-, Kultur- und Sportveranstaltungen, Gastronomie sowie zu körpernahen Dienstleistungen und Beherbergungen haben. Die Maßnahmen sollen dann greifen - sofern noch nicht geschehen -, wenn die für das jeweilige Land ausgewiesene Hospitalisierungsrate den Schwellenwert 3 überschreitet. Das ist die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen.



Wenn der Schwellenwert an fünf Tagen in Folge unterschritten wird, kann laut der Vorlage von den 2G-Regelungen wieder abgesehen werden. Die Einhaltung der Zugangsregelungen werde "konsequent und noch intensiver als bisher kontrolliert". Ausnahmen von der 2G-Regel sind für Kinder und Jugendliche unter 18 möglich.



Ab Schwellenwert 6: Wenn die für das jeweilige Land ausgewiesene Hospitalisierungsrate den Schwellenwert 6 überschreitet, soll die sogenannte 2G-plus-Regel gelten. An Orten mir besonders hohem Infektionsrisiko - etwa Diskotheken, Clubs oder Bars - sollen Geimpfte und Genesene demnach zusätzlich einen aktuellen Corona-Test vorzeigen müssen, ergibt sich aus den nach Teilnehmerangaben vereinbarten Punkten der Vorlage.



Ab Schwellenwert 9: Bei besonders hohem Infektionsgeschehen und besonders hoher Belastung sollen die Länder von den "weitestgehenden Möglichkeiten des Infektionsschutzgesetzes" konsequent Gebrauch machen. Dazu sollen den heute beschlossenen Änderungen zufolge zum Beispiel Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Ungeimpfte, aber keine Lockdowns und Schulschließungen mehr.



Über den Schwellenwert 9 wird in der Bund-Länder-Runde noch diskutiert, aber vor allem die Kanzlerin scheint drauf zu beharren, berichtet die "Bild".



Die Hospitalisierungsrate liegt in Deutschland aktuell bei 5,2.

Unklar war weiterhin, wie es mit der von der Unionsseite geforderten Verlängerung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite weitergeht. Sie ermöglicht Maßnahmen bis hin zu Lockdowns, Schulschließungen und Ausgangssperren. Im Bundestag stellte die Unionsfraktion einen Antrag zur Verlängerung, dem aber wenig Chancen auf Erfolg gegeben wurden. Die Ampel-Fraktionen von SPD, Grünen und FDP sind dagegen.

Die bisher vom Bundestag festgestellte "Epidemische Lage von nationaler Tragweite" läuft zum 25. November aus.