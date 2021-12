Vor Corona-Gipfel

Bundesländer stellen scharfe Maßnahmen in Aussicht

20.12.2021, 10:45 Uhr | AFP, pdi

Corona-Kontrolle in Niedersachsen: Aufgrund der Omikron-Variante deuten sich schärfere Maßnahmen an. (Quelle: dpa)

Kontaktbeschränkungen, Notfallplan, keine großen Silvesterpartys: Angesichts der Omikron-Variante sprechen sich erste Regierungschefs vor dem Corona-Gipfel für striktere Regeln aus.

Bund und Länder wollen bei ihrem Spitzentreffen zur Corona-Krise am Dienstag neue Kontaktbeschränkungen auch im privaten Bereich beschließen. Dies sagte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) am Montag im "Morgenmagazin" der ARD. Zudem solle ein "Notfallplan" verabschiedet werden, um das Land weiter am Laufen zu halten, wenn sehr viele Menschen am Coronavirus erkranken sollten. Auch die Fortsetzung und Beschleunigung der Booster-Impf-Kampagne stehe auf dem Programm.

"Die Omikron-Variante mahnt zur absoluten Wachsamkeit", sagte Wüst. Er wollte nicht ausschließen, dass die Kontaktbeschränkungen auch für Geimpfte und Genesene gelten werden. "Wir sollten vorsichtig sein, etwas auszuschließen", sagte er. Klar sei schon jetzt: "Die große Silvesterparty kann in diesem Jahr wieder nicht stattfinden."



Diese Maßnahmen werden auf dem Bund-Länder-Gipfel diskutiert:



Kontaktbeschränkungen sollen größere Menschenansammlungen verhindern – eventuell schon an Weihnachten, spätestens an Silvester.

sollen größere Menschenansammlungen verhindern – eventuell schon an Weihnachten, spätestens an Silvester. Es soll ein "Notfallplan" für den Fall ausgearbeitet werden, dass die Omikron-Variante ein hohes Infektionsgeschehen verursacht und kritische Infrastruktur, wie etwa Polizei und Feuerwehr, durch Personalmangel bedroht sind.

für den Fall ausgearbeitet werden, dass die Omikron-Variante ein hohes Infektionsgeschehen verursacht und kritische Infrastruktur, wie etwa Polizei und Feuerwehr, durch Personalmangel bedroht sind. Die Impf- und "Booster"-Kampagne soll weiter beschleunigt werden. Bund und Länder diskutieren auch über weitere Möglichkeiten.

Vor allem der Schutz der kritischen Infrastruktur könnte im Mittelpunkt stehen. "Es muss Notfallpläne geben, um einen stabilen Betrieb fortzusetzen von allem, was Daseinsvorsorge ist", sagte NRW-Ministerpräsident Wüst. Als Beispiele nannte er Strom- und Wasserversorgung, die Müllabfuhr und den Gesundheitssektor. Unterstützung im Notfall könnten hier die Bundeswehr und das Technische Hilfswerk leisten.

Kein genereller Lockdown

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) sagte den Sendern RTL und n-tv, es zeichne sich ab, "dass die Kontaktmöglichkeiten auch bei Veranstaltungen noch mal reduziert werden". Weihnachtsfeiern im kleinen Kreise mit der Familie sollten möglich sein, aber "es gehen eben keine Silvesterpartys, es gehen keine Feiern im großen Kreis".

Einen generellen Lockdown halte er derzeit noch für unwahrscheinlich, sagte der scheidende Berliner Regierungschef. Trotzdem müsse nachgeschärft werden: "Die Kontaktbeschränkungen sind ja kein Lockdown. Aber ich glaube, wir müssen da tatsächlich nochmal ran."

Der Corona-Expertenrat der Bundesregierung hatte wegen der Omikron-Ausbreitung in einer am Sonntag veröffentlichten Stellungnahme die rasche Einführung neuer Kontaktbeschränkungen empfohlen. Handlungsbedarf besteht den Experten zufolge "bereits für die kommenden Tage".