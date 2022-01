Nach Treffen mit Lawrow

Baerbock: "Keine andere Wahl, als unsere Regeln zu verteidigen"

18.01.2022, 13:31 Uhr | AFP, t-online, rtr

Es dürfte eine Feuerprobe für Baerbock gewesen sein: Die Außenministerin hat sich mit ihrem russischen Amtskollegen Lawrow getroffen. Baerbock spricht von "teils fundamentalen Meinungsverschiedenheiten".

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat zum Auftakt ihres Antrittsbesuchs bei Russlands Ressortchef Sergej Lawrow die Bedeutung der Beziehungen beider Länder hervorgehoben. "Mit meiner Reise möchte ich deutlich machen, dass die Beziehungen zu Russland der neuen deutschen Bundesregierung oder auch mir persönlich sehr wichtig sind", sagte Baerbock am Dienstag im Gästehaus des Moskauer Außenministeriums.

Auch Lawrow sprach sich beim Auftakt für bessere bilaterale Beziehungen aus. Es gebe keine Alternative zu einem guten Verhältnis zwischen Moskau und Berlin, so der Außenminister. Russland wünsche sich konstruktivere Beziehungen zu Deutschland – auf Augenhöhe und unter Berücksichtigung der jeweiligen Interessen.

"Teils fundamentale Meinungsverschiedenheiten"

Die Ministerin forderte Russland auf, grundlegende Werte in Europa einzuhalten und auf Drohungen gegen das Nachbarland Ukraine zu verzichte. Andernfalls drohen Konsequenzen: "Wir haben keine andere Wahl, als unsere gemeinsamen Regeln zu verteidigen, auch wenn dies einen hohen wirtschaftlichen Preis hat."

Es gebe auch "teils fundamentale Meinungsverschiedenheiten", sagte die Ministerin. Sie freue sich "auf einen ehrlichen und offenen Austausch" und verwies auf die Chancen einer Zusammenarbeit, sowohl bei der Umsetzung des Atomabkommen mit dem Iran als auch beim Kampf gegen den Klimawandel. Deutschland werde zudem noch einige Jahre Gas aus Russland brauchen, sagte Baerbock. Zudem wolle sie das sogenannte Normandie-Format bestehend aus Deutschland, Frankreich, Russland und der Ukraine wiederbeleben. Damit soll der aufgeheizte Konflikt mit der Regierung in Moskau auf diplomatischem Weg entschärft werden.

Russland will Zusage der Nato erreichen

Russland hat an der Grenze zur Ukraine rund 100.000 Soldaten zusammengezogen. Die Ukraine und der Westen befürchten eine Invasion. Die Regierung in Moskau streitet solche Pläne ab. Ihr gehe es um Sicherheitsgarantien. So fordert Russland unter anderem eine Zusage der Nato, dass die Ukraine nicht in das transatlantische Militärbündnis aufgenommen wird. Dies lehnt die Allianz kategorisch ab.

Die Liste der Konfliktthemen zwischen Russland und Deutschland ist lang. Zentrale Themen sind unter anderem der Konflikt in der Ostukraine, Nord Stream 2 und die angespannten deutsch-russischen Beziehungen. Am Montag hatte Baerbock in Kiew bereits ihren ukrainischen Kollegen Dmytro Kuleba und Präsident Wolodymyr Selenskyj getroffen. Dabei sicherte Baerbock der ukrainischen Regierung diplomatische Unterstützung zur Lösung der Krise mit Russland zu.