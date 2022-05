Morgen will das Kabinett in Meseberg auch die regul├Ąre Kabinettssitzung abhalten. Die Klausurtagung endet mit einer gemeinsamen Pressekonferenz des Kanzlers zusammen mit Vizekanzler Robert Habeck (Gr├╝ne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP).

Das Kabinett werde die Zeit f├╝r viele Gespr├Ąche nutzen, "die man braucht, damit man sorgf├Ąltig Themen vertiefen kann, die so im Alltag der ganzen Tagesordnung nicht so sorgf├Ąltig besprochen werden k├Ânnen, wie das notwendig ist", sagte Scholz in seinem Eingangsstatement. "Das wird sicherlich dazu beitragen, dass die Regierung ihren Kurs zur Modernisierung Deutschlands weiter fortsetzen kann - gerade auch in diesen schwierigen Zeiten."