In Finnland k├Ânnte ein Beschluss m├Âglicherweise schon am 12. Mai fallen, wenn Pr├Ąsident Sauli Niinist├ seine Position ├Âffentlich machen m├Âchte. Er entscheidet letztlich gemeinsam mit Marins Regierung. Am 13. Mai wird in Schweden eine sicherheitspolitische Analyse vorgelegt, die sich auch mit der Nato-Frage besch├Ąftigen wird. Am 17. und 18. Mai reist Niinist├ dann zum schwedischen K├Ânig Carl XVI. Gustaf nach Stockholm.

Zweite Klausur der neuen Regierung

Das Treffen der Ministerriege auf Schloss Meseberg in der N├Ąhe von Berlin ist die zweite Klausur der neuen Bundesregierung. Die erste fand im Januar statt, sechs Wochen nach Vereidigung des Kabinetts. Damals ging es um den Wohnungsbau und die Energiewende, den Ausbau der Verkehrswege und der digitalen Infrastruktur. Die Regierung wolle "es hinkriegen, dass dieses Land Fahrt aufnimmt", sagte Scholz damals. Die Lage in und um die Ukraine spielte noch keine gr├Â├čere Rolle, obwohl der russische Truppenaufmarsch schon in vollem Gange war.

Jetzt verbringt die Bundesregierung einen gro├čen Teil ihrer Arbeitszeit mit dem Krieg und seinen Folgen - unter anderem mit der Frage, welche und wieviele Waffen in ein Kriegsgebiet geliefert werden sollen. Im Januar war das undenkbar. Scholz betonte in Meseberg nochmals, dass die Entscheidung "richtig und notwendig" gewesen sei.

R├╝stungsg├╝ter f├╝r mehr als 190 Millionen Euro an die Ukraine

Die Bundesregierung hat in den ersten acht Kriegswochen Waffen und andere R├╝stungsg├╝ter im Wert von mindestens 191,9 Millionen Euro in die Ukraine geliefert. Das geht aus einer Antwort des Bundesministeriums f├╝r Wirtschaft und Klimaschutz auf eine Anfrage der Linken-Abgeordneten Sevim Dagdelen hervor.

Zum Vergleich: Die USA sagten der Ukraine seit Kriegsbeginn Waffen und Munition im Wert von mehr als 3,7 Milliarden US-Dollar (rund 3,5 Milliarden Euro) zu oder lieferten diese bereits. Das kleine Estland hat nach Regierungsangaben bisher Milit├Ąrhilfe im Wert von mehr als 220 Millionen Euro f├╝r die Ukraine geleistet. Estland hat 1,3 Millionen Einwohner, Deutschland 83 Millionen.

Die Bundesregierung hat in der vergangenen Woche mit Gepard-Flugabwehrpanzern erstmals auch die Lieferung schwerer Waffen genehmigt. Ob den ukrainischen Streitkr├Ąften auch schwere Artilleriegesch├╝tze der Bundeswehr vom Typ Panzerhaubitze 2000 ├╝berlassen werden sollen, ist noch nicht entschieden.

Auch Wirtschaft und Klimaschutz auf der Tagesordnung

Alles dreht sich in Meseberg dann aber doch nicht um den Krieg. Das Kabinett wolle sich auch mit den ├Âkonomischen Herausforderungen infolge der Ukraine-Krise und mit den ├Âkonomischen Folgen der gro├čen Transformation durch den Klimawandel befassen, sagte Scholz. Dazu werde man mit Wissenschaftlern dar├╝ber diskutieren, "wie wir sicherstellen k├Ânnen, dass wir in 10, 20, 30 Jahren noch gute Arbeitspl├Ątze haben trotz all der Herausforderungen, vor denen wir jetzt stehen. Wir sind sehr sicher, dass das gelingt", sagte Scholz in Meseberg weiter.