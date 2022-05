Aktuell sitzen Politiker aus sieben Parteien im Landtag. St├Ąrkste Kraft wurde 2017 die CDU mit 32,0 Prozent, gefolgt von der SPD mit 27,3, den Gr├╝nen mit 12,9 und der FDP mit 11,5 Prozent. Die AfD kam mit 5,9 Prozent erstmals ins Parlament; die Linke verfehlte die 5-Prozent-H├╝rde. Der von dieser befreite SSW schaffte 3,3 Prozent, was f├╝r drei Mandate reichte. Die zun├Ąchst f├╝nfk├Âpfige AfD-Fraktion zerfiel, weil der Partei nur drei Abgeordnete blieben. Eine Fraktion muss mindestens vier haben. Die fr├╝here AfD-Landesvorsitzende Doris von Sayn-Wittgenstein wurde aus Partei und Fraktion ausgeschlossen. Frank Brodehl verlie├č die AfD und trat sp├Ąter in die Splitterpartei Liberal-Konservative Reformer ein.

Verschiedene Koalitionen sind denkbar. Die CDU w├╝rde wohl am liebsten allein mit der FDP regieren, sagt aber, sie w├╝rde gern Jamaika fortf├╝hren, also auch mit den Gr├╝nen. Sollte es f├╝r CDU/FDP nicht reichen, k├Ânnte auch der SSW dazukommen. Nach den Umfragen gut m├Âglich w├Ąre ein B├╝ndnis aus CDU und Gr├╝nen, ohne FDP. Diese hat eine klare Pr├Ąferenz f├╝r die CDU bekundet, was eine Ampel deutlich erschweren w├╝rde. F├╝r eine solche w├╝rde es aktuell auch rechnerisch nicht reichen. Die Gr├╝nen gehen ohne Koalitionsaussage in die Wahl. F├╝r eine Neuauflage einer Koalition aus SPD, Gr├╝nen und SSW zeichnet sich keine Mehrheit ab.