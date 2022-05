F├╝r eine Fortsetzung des B├╝ndnisses aus CDU , Gr├╝nen und FDP spreche, dass in Schleswig-Holstein offensichtlich ├╝ber die politischen Grabenk├Ąmpfe hinweg vern├╝nftige Politik gemacht worden sei, sagte Kubicki. "W├╝rde einer der Partner ausscheiden und Jamaika nicht fortgef├╝hrt, w├╝rde wieder etwas gr├Â├čere Unzufriedenheit einkehren - ├╝brigens auch, was die Beliebtheit des Ministerpr├Ąsident angeht."

Die Nord-CDU will am Abend (18.00 Uhr) in Kiel auf einem kleinen Parteitag in Kiel ihren klaren Erfolg bei der Landtagswahl analysieren. Mit 43,4 Prozent wurde die Partei von Ministerpr├Ąsident G├╝nther st├Ąrkste Kraft. Bereits am Montag hatte G├╝nther f├╝r Dienstag kommender Woche Sondierungsgespr├Ąche mit Gr├╝nen und FDP vereinbart. Er hat aber die Option einer Neuauflage des Regierungsb├╝ndnisses ausdr├╝cklich offen gelassen.