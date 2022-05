Die Reaktionen

Bei der Opposition stie├č das Zahlenwerk auf massive Kritik. Die Union h├Ąlt eine Senkung der Neuverschuldung um 88 Milliarden Euro f├╝r m├Âglich. Dazu sollten Milliarden-R├╝cklagen jetzt und nicht erst in Zukunft aufgel├Âst sowie Einsparungen vorgenommen werden. "Das ist ein Zeichen auch an die Bev├Âlkerung, die im Augenblick viele Einschr├Ąnkungen machen muss, dass auch der Staat spart an der Stelle, und wir nicht jedes Problem in Deutschland mit Geld zuwerfen k├Ânnen", sagte der haushaltspolitische Sprecher der CDU/CSU, Christian Haase. Seine Fraktion habe bei den Beratungen auch ein Entlastungspaket von 40 Milliarden Euro vorgelegt, sei damit aber nicht durchgedrungen.

Gesine L├Âtzsch, die haushaltspolitische Sprecherin der Linken, rechnete vor, dass die "regul├Ąren R├╝stungsausgaben" - also ohne das geplante 100-Milliarden-Sonderverm├Âgen - mit 50,3 Milliarden Euro so hoch seien wie nie zuvor. "Das ist nat├╝rlich klar, dass ├Âkologische und soziale Themen in den Hintergrund getreten sind", sagte sie. "Als Linke sagen wir, wir m├╝ssen das Geld verwenden, um die weitere Spaltung der Gesellschaft zu bek├Ąmpfen." L├Âtzsch forderte einen Preisdeckel f├╝r Mieten und Grundnahrungsmittel, h├Âhere Regels├Ątze f├╝r Hartz IV, mehr Geld f├╝r die Pflege-Infrastruktur und f├╝r den sozialen Wohnungsbau, bessere Rentenleistungen und eine Baf├ÂG-Erh├Âhung.

Der AfD-Haushaltspolitiker Peter Boehringer nannte die Schuldenquote von 28 Prozent "schon gigantisch, unglaublich hoch". Dabei w├Ąre ein Haushalt ohne neue Schulden m├Âglich. Boehringer monierte unter anderem, dass sich der Etat des Gesundheitsministeriums im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit auf ├╝ber 50 Milliarden Euro verdreifacht habe. Mehr als die H├Ąlfte seien f├╝r Corona-Ausgaben vorgesehen, die nicht mehr n├Âtig seien. So w├╝rden mit Milliardensummen leerstehende Test- und Impfzentren finanziert und Impfstoffe gekauft, die niemand mehr haben wolle. Und in der Au├čen- und Entwicklungspolitik w├╝rden noch immer "Weltbegl├╝ckungsprogramme" finanziert.

Die Risiken

Ukraine-Krieg, Corona und Inflation - diese drei Faktoren nannte der FDP-Haushaltspolitiker Otto Fricke als Grund daf├╝r, warum der Bund in diesem Jahr nicht die Schuldenbremse des Grundgesetzes einhalten k├Ânne. In Deutschland scheint die Pandemie zwar auszupl├Ątschern, in China f├╝hrt sie aber gerade zu massiven Lockdowns, die ├╝ber gest├Ârte Lieferketten auch die Konjunktur in Deutschland dr├╝cken d├╝rften. Noch unkalkulierbarer sind der weitere Krieg in der Ukraine und die finanziellen Folgen f├╝r Deutschland.