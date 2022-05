Aktualisiert am 24.05.2022 - 06:57 Uhr

Sondierungen zu Schwarz-Gr├╝n in Schleswig-Holstein und NRW

D├╝sseldorf/Kiel (dpa) - In Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein beraten CDU und Gr├╝ne heute jeweils ├╝ber die m├Âgliche Bildung einer schwarz-gr├╝nen Landesregierung.

Im bev├Âlkerungsreichsten Bundesland NRW kommen die beiden Parteien am Nachmittag zu ihrer ersten Sondierungsrunde zusammen. Am Sonntag wollen die Gremien von CDU und Gr├╝nen dann ├╝ber die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen entscheiden. Im Norden k├Ânnte es noch schneller gehen: L├Ąuft dort bei dem heutigen Sondierungsgespr├Ąch alles glatt, k├Ânnten Koalitionsverhandlungen nach Angaben von CDU-Ministerpr├Ąsident Daniel G├╝nther schon am Mittwoch beginnen.